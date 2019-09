Hymy ja Alibi: Porvoon poliisiampumisessa oli kyse sukuun liittyvästä kostotoimesta

Porvoon poliisiampujat halusivat ampua tiettyä poliisimiestä, ja ampumisessa oli kyse sukuun liittyvästä kostosta, kertovat Hymy ja Alibi. Lehtien mukaan tieto perustuu useisiin lähteisiin.

Lehtien mukaan ampujaveljesten sukulaismies syyllistyi 1990-luvulla rikokseen, josta hänet tuomittiin. Asia jäi kaivelemaan veljesten perheessä. Lehtien mukaan on mahdollista, että sukulaismiehen kiinniottotilanteessa käytettiin perheen mielestä liikaa voimaa. Lehtien mukaan veljekset halusivat ampua poliisimiestä, joka on 1990-luvulla olleeseen kiinniottoon osallistuneen poliisin poika.

Lehdet: Ensin paikalle tuli "väärä" partio

Lehtien mukaan hätäkeskukseen oli jollakin verukkeella soitettu jo muutamaa tuntia ennen ampumista. Paikalle oli tullut "väärä" partio, jonka veljekset olivat antaneet mennä. Sitten veljekset soittivat hätäkeskukseen uudelleen omaisuusrikoksen takia, ja paikalle tuli "oikea" partio, lehdet kertovat. Ampuminen alkoi lehtien mukaan välittömästi.

Alibin ja Hymyn mukaan veljekset olivat yrittäneet tavoitella poliisien aseita. Iltalehti on aiemmin kertonut, että veljekset osoittivat toista poliiseista aseella ohimolle ja vaativat poliiseja luovuttamaan aseet itselleen. Alibin ja Hymyn mukaan toinen poliiseista luovutti aseensa ja toinen ei.

Lehdet kertovat, että niiden rikostoimitukset selvittivät Porvoossa useiden päivien ajan tapauksen taustoja. STT ei ole tavoittanut tutkinnanjohtaja Kimmo Huhta-ahoa kommentoimaan Hymyn ja Alibin tietoja.

Veljekset saatiin kiinni rajun takaa-ajon jälkeen

Ampuminen tapahtui Porvoossa 25. elokuuta. Poliisimiehet haavoittuivat ampumisessa, mutta ovat päässeet pois sairaalahoidosta. Poliisi otti ampumisista epäillyt miehet kiinni alle vuorokausi ampumisen jälkeen.

Kiinniottoa Ikaalisissa Tampereen lähistöllä edelsi raju takaa-ajo, joka kesti noin puoli tuntia. Epäillyt pakenivat poliisia, ampuivat poliisin ajoneuvoja kohti ainakin kymmenkunta laukausta ja ajoivat poliisin ajoneuvoja päin. Kolme poliisin ajoneuvoa vaurioitui, mutta kukaan ei loukkaantunut takaa-ajon aikana.

Ampumisesta epäilty veljeskaksikko on vangittu todennäköisin syin kahdesta murhan yrityksestä epäiltyinä. Toinen veljeksistä on sekä Suomen että Ruotsin kansalainen ja toinen on Ruotsin kansalainen. He ovat syntyneet vuosina 1989 ja 1994.