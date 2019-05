Hymy oli herkässä Honkarakenteen tehtaalla: Investoinnit takaavat, että hirsitaloja tehdään jatkossakin Karstulassa

Hymy oli herkässä Honkarakenteen tehtaalla Karstulassa maanantaina. Henkilökunta sai tiedon investoinneista sähköpostilla.

– Tosi hyvä uutinen. Tuli yllätyksenä, vaikka onhan noita ennusmerkkejä ollut ilmassa, sanoi Hundegger-työstökoneen käyttäjä Jyrki Hämäläinen.

Välillä tehtaalla on ollut hiljaisempia aikoja. On ollut lomautuksia ja lyhennettyä työviikkoa. Nyt töitä on jo jonkin aikaa paiskittu osassa linjoista kolmessa vuorossa.

– Lisää kapasiteettia tuotantoon onkin tarpeen, että voidaan ottaa kaikki kaupat mitä on saatavissa. Jos meinataan Karstulassa jatkossakin rakentaa hirsitaloja, niin firman on investoitava koneisiin ja tehokkuuteen, Hämäläinen jatkoi.

Myös pääluottamusmies Juha Sekki iloitsi investointiuutisesta.

– Ei yhtään pahalta tunnu. Se on aina sen merkki, että työt tehtaalla jatkuvat, kun investoidaan, Sekki sanoi.

Tuotannon tehostumisen ennakoidaan johtavan henkilöstövähennyksiin tulevina vuosina. Pääluottamusmies ei osannut ottaa tarkasti kantaa vähennystarpeeseen.

– Erikoiselta tuntuu, mitään puhetta ei ole ollut. Mieluummin näkisin niin, että tarvitsemme uusia työntekijöitä, sillä minimillä olemme jo pitkään menneet. Meillä on aika paljon yli 55-vuotiaita työssä, joten uusia pitää pikku hiljaa palkata, että jatkossakin on työntekijöitä, Sekki miettii.

Hongan tehtaalla on uusi höyläämö valmistumassa ja uusi katkaisukone tulossa käyttöön. Tuotantojohtaja Jari Fröberg korostaa, että mahdolliset henkilöstövaikutukset selviävät aikanaan.

– Kun investoinnit ovat käytössä, meillä on Euroopan modernein hirsitalotehdas. Tekniikka on uusinta, mitä on saatavilla, joten kilpailukykymme on hyvä.