Hyvä opettaja luottaa läsnäoloon – Jyväskylän yliopiston vuosijuhlassa palkittiin ansioituneita tutkijoita: katso tästä kaikki palkitut

Venäjän kielen ja kulttuurin yliopistonopettaja Alexei Lobski, 51, palkittiin keskiviikkona Jyväskylän yliopiston Hyvä opettaja -palkinnolla. Palkinto luovutettiin yliopiston vuosijuhlassa.

Hyvä opettaja -palkinnon (3400 euroa) saajan valitsi Jyväskylän yliopiston ylioppilaskunta.

Palkinnon perusteluiden mukaan Lobskin motivoiva asenne ja intohimoinen opetusote valavat iloa opiskeluun. Lobski itse sanoo, että opettajan tärkeää olla läsnä, kuunnella ja vastata kysymyksiin, eli elää mukana tilanteissa opiskelijoiden kanssa.

– Minulle on tärkeää, että luokassa on mukava ilmapiiri ja että ihminen viihtyy, silloin kaikki muukin sujuu, sanoo Lobski.

Yliopiston vuosijuhlassa Tieteellisen tiedon julkistamispalkinnon (5000 euroa) sai professori Jouni Taskinen bio- ja ympäristötieteiden laitoksesta.

Taskinen on lisännyt luonnonsuojelutietoisuutta ja saanut aikaan yhteistoimintaa järjestöjen, säätiöiden ja viranomaisten kanssa. Sukupuuton partaalla olevan jokihelmisimpukan kannan kuntouttamiseen ja lisääntymiskyvyn palauttamiseen tähtäävä kokeellinen tutkimus johti vuonna 2018 läpimurtoon laitoskuntoutusmenetelmien kehittämisessä ja suojelutyössä.

Hyvä väitöskirja -palkinto (3400 euroa) annettiin filosofian tohtori Akseli Mansikkamäelle kemian väitöskirjasta ”Theoretical and computational studies of magnetic anisotropy and exchange coupling in molecular systems”. Työn yhteenvedon teoriaosa on poikkeuksellisen laaja.

Hyvä esimies -palkinnon (3400 euroa) sai kielikeskuksen johtaja Peppi Taalas. Perusteluiden mukaan Taalas on huumorintajuinen ja aidosti innostunut, kannustava, innostava ja vahvasti tulevaisuuteen katsova esimies.

Yliopistosäätiön innovaatiopalkinnon (3 400 euroa) sai yliopistotutkija Hanna Pirinen musiikin, taiteen ja kulttuurin tutkimuksen laitoksesta.

Pirinen johti hanketta "RECENART – Research Centre for Art" vuosina 2014–2016. Hankkeessa kehitettiin uudenlaista kansainvälistä palveluliiketoimintaa taideteostutkimuksen alalla. RECENART Oy yhdistyi kesällä 2018 AA&R -nimisen taideteostutkimusta harjoittavan yrityksen kanssa. Yrityksellä on asiakkaita kaikkialla maailmassa.

Palkinnot lahjoitti Jyväskylän yliopistosäätiö.

Lisäksi myönnettiin Ellen ja Artturi Nyyssösen säätiön tunnustuspalkinto (5000 euroa) Lotta-Riina Sundbergille bio- ja ympäristötieteiden laitoksesta. Sundberg on tehnyt uraauurtavaa tutkimusta kalanviljelyä vaivaavien bakteeritautien tutkimuksessa.

Emeritarehtori Aino Sallisen nimikkorahaston apuraha (10 000 euroa) myönnettiin filosofian tohtori, tutkijatohtori Mirka Saarelalle informaatioteknologian tiedekuntaan. Apuraha on tarkoitettu nuorten tutkijoiden uran tukemiseen ja erityisesti väitöskirjan jälkeiseen työskentelyyn ulkomailla.