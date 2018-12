Hyviä uutisia Keski-Suomeen: Yli 2000 työtöntä vähemmän kuin vuosi sitten

Hyviä uutisia Keski-Suomeen jouluksi!

Työttömien määrä marraskuun lopussa, 13 402, oli 2 057 vähemmän kuin vuosi sitten vastaavana aikana.

Prosenteissa pudotusta on rapiat 13. Työttömien osuus maakunnan työvoimasta on tällä hetkellä 10,5 prosenttia. Koko maassa se on 8,7 prosenttia.

Keski-Suomessa työttömyys aleni suhteellisesti eniten yli 60–64-vuotiaissa, 45–49-vuotiaissa sekä 20–24-vuotiaissa.

Keski-Suomen työttömyystilanne on kohenemisesta huolimatta kolmanneksi synkein heti Pohjois-Karjalan ja Kaakkois-Suomen jälkeen.

Pienen särön ilosanomaan tuo myös se fakta, että lokakuun lopusta työttömien määrä lisääntyi Keski-Suomessa 137:llä. Kokoaikaisesti lomautettujen määrä kasvoi lokakuun lopusta 212:lla yhteensä 676:een. Viime vuoden marraskuusta kokoaikaisesti lomautettujen määrä kasvoi 92:lla.

Viime vuoden marraskuusta työttömien määrä laski Kannonkoskea ja Kivijärveä lukuun ottamatta kaikissa Keski-Suomen kunnissa.

Suhteellisesti eniten työttömyys laski Luhangassa (-40,6 pros.). Suhteellisesti eniten työttömiä työnhakijoita oli marraskuun lopussa Saarijärvellä (13,4 pros.) ja vähiten Muuramessa (6,7 pros).

Palkkatuella työllistettyjä oli maakunnassa marraskuun lopussa 1 866. Se on 75 prosenttia vähemmän kuin vuotta aikaisemmin.