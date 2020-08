Hyvinkääläisseuran jalkapallovalmentajalle syyte alaikäisen valmennettavan seksuaalisesta hyväksikäytöstä – mies ei enää valmenna seurassa

Hyvinkääläisessä jalkapalloseurassa valmentanut mies on saanut syytteen seksuaalisesta hyväksikäytöstä. Epäilty on viisikymppinen mies, joka on aiemmin toiminut tyttö- ja naisjoukkueiden valmentajana. Uhri on ollut epäillyn valmennettava.

Syyttäjän mukaan mies on esitutkinnassa kiistänyt rikosepäilyn. Epäilty on ollut tutkinnan aikana vangittuna.

Poliisi tiedotti tutkinnasta viime vuoden tammikuussa. Uhri oli epäillyn hyväksikäytön aikaan alaikäinen, mutta asian tutkinnanjohtaja ei ole kommentoinut uhrin tarkempaa ikää.

Epäilty rikos tapahtui poliisin mukaan vuoden 2018 kesäkuun ja joulukuun välisenä aikana.

Syyttäjä Helena Haapanen arvioi, että oikeuskäsittely asiassa alkaa ensi vuoden puolella. Syyte on nostettu heinäkuussa.

Seura purki miehen työsopimuksen

Hyvinkään Palloseura (HyPS) on aiemmin kertonut, että rikosepäily koskee seuran jalkapallovalmentajaa. HyPS purki miehen työsopimuksen, ja lisäksi hänet on tutkinnan ajaksi suljettu pois myös Palloliiton toiminnasta.

– Hyvinkään Palloseuran tietoon on saatettu epäily seuran työntekijän seuran urheilijaan kohdistamasta seksuaalisesta hyväksikäytöstä. Asia saatettiin poliisin ja Suomen Palloliiton tietoon välittömästi epäilyn tultua ilmi, seura sanoi tiedotteessa.