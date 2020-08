Iäkäs mies kateissa Muuramessa, kaikki havainnot hätänumeroon – poliisi pyytää sivullisia pysymään poissa etsintäalueelta

Muuramessa on kateissa iäkäs mies, Sisä-Suomen poliisi tiedottaa. Poliisin mukaan mies on pienikokoinen, eli noin 160 senttimetriä pitkä. Hänellä on siistit harmaat hiukset ja mahdollisesti sininen takki, metsästyshousut ja lippalakki. Poliisin mukaan etsittävä mies kulkee kumarassa.

Poliisi kehottaa soittamaan kaikki havainnot miehestä suoraan hätänumeroon, eli 112:een.

Poliisi pyytää sivullisia pysymään poissa etsintäalueelta, jotta etsintäkoirat saavat tehdä työnsä rauhassa.