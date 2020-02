IL: Hallitus pääsi sopuun Välimereltä tuotavista turvapaikanhakijoista – Suomeen leireiltä 175 ihmistä

Hallituspuolueet ovat päässeet sopuun siitä, miten Suomi toimii Välimeren alueella pakolaisleireillä olevien turvapaikanhakijoiden suhteen, kertoo Iltalehti.

Lehden hallituslähteistä saamien tietojen mukaan Kreikasta, Kyprokselta, Maltalta ja Italiasta voidaan hakea Suomeen leireiltä 175 ihmistä. Ensisijaisesti kyseeseen tulevat alaikäiset ja yksinhuoltajaperheet. Hallituspuolueiden saavuttaman sovun mukaan tällaisten henkilöiden pitäisi olla Afganistanista, Syyriasta tai vastaavista kriisimaista.

Iltalehden mukaan hallituspuolueet ovat tehneet asiassa sopimuspaketin. Siihen kuuluu myös, että kielteisen turvapaikkapäätöksen saaneiden nilkkapantavalvontaa viedään eteenpäin, samoin laittoman maahanmuuton torjuntaohjelmaa. Nilkkapantavalvonnasta on ollut hallituksen sisällä ristiriitaa. Asia on vihreille vaikea kun taas keskusta on halunnut ajaa nilkkapantavalvonnan läpi.

Kreikka pyysi muilta EU-mailta syksyllä apua, jotta ne ottaisivat vastaan heikoissa oloissa olevia lapsia, jotka ovat leireillä ilman vanhempia. Tuoreimpien tietojen mukaan siirtoa odottavia alaikäisiä on kaikkiaan noin 5 000.

Muista EU-maista ainakin Ranska ja Portugali ovat tähän mennessä luvanneet apunsa.