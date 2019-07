IL: Huutokauppakeisarit Aki ja Heli Palsanmäki joutuivat nettihuijarien uhreiksi

Iltalehti kertoo, että Huutokauppakeisari-ohjelmasta tutut Aki ja Heli Palsanmäki ovat joutuneet nettihuijarien urheiksi. Heli Palsanmäki kertoi Facebook-sivuillaan, että heidän kuviaan on käytetty luvatta julkaisuissa, jotka mainostavat sijoituspalveluja.

Huijausmainoksessa kerrotaan, että he ovat vaurastuneet mainostetun sijoituspalvelun kautta. Palsanmäkien mukaan tämä ei pidä paikkaansa.

– Älkää vaan kukaan lähtekö tähän mukaan, minä en ole sijoittanut heidän kautta, enkä sijoita! En tiedä, miksi ovat meidän kuvilla mainosta tehneet. Mutta ei ainakaan meidän luvalla! Heli Palsanmäki kirjoitti julkaisussaan.

Mainoksella on ilmeisesti onnistuttu jo huijaamaan ihmisiä. Palsanmäet kertovat, että heidän tietoonsa on tullut yksi vanhempi rouva, joka menetti huijaukseen 250 euroa. Samaa summaa on yritetty laskuttaa myös muilta, lupauksin sijoituksen moninkertaisesta tuotosta.

– En hyväksy sitä, että ihmisiä huijataan. Rehellisellä työllä teemme tienestimme, ketään ei pidä ruveta huijaamaan. Ikävä juttu, että tällaista tehdään meidän kasvoilla, Heli Palsanmäki kirjoitti, ja kehotti ihmisiä ilmiantamaan huijaussivuston.

Huijaukseen on ollut haksahtaa moni muukin, sillä Palsanmäet ovat kertomansa mukaan saaneet kymmeniä yhteydenottoja, joissa kysellään palvelun luotettavuudesta.

Huijaussivuston linkkiä klikattuaan päätyy sivulle, jossa mainostetaan Palsanmäkien muka palvelun kautta tienaamia summia ja sitä, kuinka paljon he siitä pitävät. Tämän jälkeen sivusto kysyy klikkaajan yhteystietoja, mitä seuraa puhelu ilmeisesti ulkomaisista, +44- tai 09-alkuisista numeroista.

Puheluihin ei tule vastata, eikä niihin tule soittaa takaisin.