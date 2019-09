IL: Jyväskyläläismiehellä 25 500 euroa kiinni Tjäreborgin matkoissa – "Kyllä se aika paljon pännii, koska häitä on odotettu niin paljon"

Iltalehti kertoi tiistaina, että Jyväskylässä asuva Keijo Turunen, 55, jännitti maanantaina, kuinka kuukausia etukäteen varattujen matkojen kanssa käy. Turunen on maksanut Matkatoimisto Tjäreborgille kahdestatoista lomamatkasta yhteensä 25 500 euroa Tjäreborgille.

Matkatoimisto Tjäreborg perui maanantain lentonsa brittiläisen emoyhtiönsä Thomas Cookin konkurssin vuoksi.

– Meillä on meneillään avopuolisoni (Sirkka Ceesay) kanssa tällainen matkailun supervuosi eli joka kuukausi matkustamme jonnekin. Yhteensä kaksitoista matkaa varasimme Tjäreborgin kautta, joista kahdeksan on jo tehty, Turunen kertoi.

Pariskunta on suunnittellut matkaavansa vielä Hong Kongiin, Teneriffalle, Brysseliin ja häämatkalle Mauritiukselle, jossa on tarkoituksena avioitua Ceesayn kanssa. Juhlimaan parin liittoa Mauritiukselle Turunen on maksanut itsensä, tyttärensä, puolisonsa ja tämän kahden lapsen liput. Yhteensä reissu maksoi Turuselle 18 500 euroa.

– Sormukset ja hääpuku on ostettu, sviitti, juomat, parveke ja oma poreamme risteilyalukselta varattu. Kyllä se aika helvetisti pännii, koska häitä on odotettu niin paljon, Turunen harmitteli Iltalehdelle maanantaina enne kuin tuli tieto, että Tjäreborgin lennot jatkuvat.