IL: Jyväskylässä yli 40 prosenttia 20 –34-vuotiaista naisista on perheettömiä – "15 vuoteen kukaan mies ei ole osoittanut kiinnostusta muhun", jyväskyläläinen sinkku avautuu

Iltalehden mukaan jo yli 1,1 miljoonaa suomalaista asuu yksin, mikä on tuplasti enemmän kuin vuonna 1985.

Myös perheisiin kuulumattomien eli henkilöiden, jotka eivät ole avio- tai avoliitossa ja joilla ei ole lapsia, määrä kasvaa. IL:n mukaan 55 kunnassa perheisiin kuulumattomia on vähintään puolet 20-34-vuotiaista.

Keski-Suomen kunnista 20-34-vuotiaista vähintään puolet on perheettömiä Joutsassa, Jämsässä, Kuhmoisissa, Viitasaarella ja Jyväskylässä.

Eniten perheisiin kuulumattomia 30-34-vuotiaita naisia on Keski-Suomen kunnista Jyväskylässä, jossa osuus on 43,4 prosenttia kaikista tämän ikäryhmän naisista. Jyväskylässä on suhteellisesti laskettuna kahdenneksitoista eniten 20-34-vuotiaita perheettömiä naisia koko maassa.

Yhden hengen kotitalouksia on Jyväskylässä 33 109. Heistä 53 prosenttia on naisia.

Jyväskyläläinen 33-vuotias Anna (nimi muutettu) kertoo Iltalehdelle olevansa vasten tahtoaan sinkku.

– 15 vuoteen kukaan mies ei ole osoittanut kiinnostusta muhun. Aina tulee rukkaset heiltä, kehen olen ollut ihastunut. Tuntuu tosi pahalta. Seksiäkin kaipaisin valtavasti, hellyyttä ja huomiota. Olen myös valmis antamaan niitä takaisin. Ei vaan ole kumppania, Anna toteaa Iltalehdelle.