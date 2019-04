IL: Keski-Suomen kansanedustajaehdokkaista 12 on tuomittu rikoksesta vuosina 2012–2019 – katso lista

Iltalehti on selvittänyt kaikkien eduskuntavaaleissa ehdolla olevien rikostuomiot vuosilta 2012–2019.

Koko maassa 125 ehdokasta eli noin viisi prosenttia kaikista ehdokkaista on tuomittu rikoksesta. Eniten rikoksesta tuomittuja ehdokkaita on tähtiliikkeellä. Puolueen ehdokkaista 18 on tuomittu rikoksesta vuosina 2012–2019.

Keski-Suomen ehdokkaista 12:lla on rikostuomio. Maakunnassa on ehdokkaita yhteensä 153, eli rikoksesta tuomittuja on noin 7,8 prosenttia kaikista ehdokkaista.

Katso alta lista Keski-Suomen ehdokkaista, joilla on rikostuomio vuosilta 2012–2019.

Paul Abbey (vas.). Liikennerikkomus. Tuomio vuodelta 2018. Rikesakko, 100 euroa.

Teuvo Hakkarainen (ps.). Kiihottaminen kansanryhmää vastaan (2016). 20 päiväsakkoa. Pahoinpitely ja seksuaalinen ahdistelu (2019). 80 päiväsakkoa.

Reima Kultalahti (kp.). Kiihottaminen kansanryhmää vastaan (2013). 20 päiväsakkoa.

Urpo Lohi (kp.). Liikenneturvallisuuden vaarantaminen ja liikennerikkomus (2017). 14 päiväsakkoa.

Pasi Lääninpää (sin.). Rattijuopumus (2016). 30 päiväsakkoa.

Päivi Merjonen (liik.). Törkeä rattijuopumus (2016). 40 päivää ehdollista vankeutta + 20 päiväsakkoa.

Hossein Najafi (komm.). Kaksi vahingontekoa (2014). 40 päiväsakkoa.

Kari Pajunen (ps.). Liikenneturvallisuuden vaarantaminen (2015). 12 päiväsakkoa.

Ville Pesonen (komm.). Järjestystä ylläpitävän henkilön vastustaminen (2013). 16 päiväsakkoa.

Iida Rantanen (vas.). Pahoinpitely (2018). 50 päiväsakkoa.

Jari Savolainen (sin.). Törkeä kirjanpitorikos (2014). 6 kuukautta ehdollista vankeutta.

Aino Sillman (komm.). Avunanto huumausainerikokseen (2018). 6 päiväsakkoa.