IL: Naisalaiset tekivät ilmoituksen Suomen New Yorkin pääkonsulista epäasiallisen käytöksen takia

Suomen New Yorkin pääkonsulin Manu Virtamon alaisuudessa työskentelevät naiset ovat tehneet kirjallisen työsuojeluilmoituksen konsulin epäasiallisesta käytöksestä, uutisoi Iltalehti.

Kaksi naista sanoo työpaikalla olleen epäasiallista kohtelua ja seksuaalista häirintää, joka on ilmennyt muun muassa edustuston johdon kiroiluna ja huutamisena ja alaisten henkilökohtaiseen olemukseen menevillä lukemattomilla seksuaalisiksi koetuilla huomautuksilla.

Ulkoministeriön mukaan asiaa on tutkittu sisäisessä tutkinnassa. Työsuojeluvaltuutettu ja ilmoituksen tekijät vaativat kuitenkin lisäselvitystä.

Virtamo itse myöntää halailut ja ulkonäköön liittyvät kommentit ilmoitukseen laatimassaan vastineessa. Hänen mielestään määritelmät seksuaaliselle häirinnälle eivät kuitenkaan täyttyneet.

– Täytyy ehkä oppia ymmärtämään, että ihmiset kokevat näitä asioita eri tavalla. Joku haluaa enemmän työtovereiden välistä läheisyyttä kuin toiset. Totta kai yritän nyt kunnioittaa kaikkien henkilökohtaisia tarpeita tässä asiassa, Virtamo sanoo Iltalehden mukaan.

Työsuojeluvaltuutettu haluaa lisäselvityksen

Ulkoministeriön hallintojohtaja Ari Rouhe kertoo, että ulkoministeriö on käsitellyt ilmoituksen sisäisen ohjeistuksen mukaisesti. Seksuaalista häirintää ei ole todettu tapahtuneen, vaan kyse on ministeriön mukaan tavanomaisemmista työyhteisön ja johtamisen ongelmista.

– Ulkoministeriön johtopäätös selvityksestä on, että valitettavasti edustustonpäällikön käyttäytyminen ja työnjohtovallan käyttö ei ole ollut kaikissa tilanteissa asianmukaista. Hän on saanut tämän johdosta ulkoministeriöltä kriittistä palautetta ja hänen edellytetään muuttavan toimintatapojaan, Rouhe sanoo Iltalehdelle.

Ulkoministeriön työsuojeluvaltuutettu Marjatta Hiekka ei Iltalehden mukaan pidä ulkoministeriön hallinnon johtopäätöksiä riittävinä ja on pyytänyt maaliskuun alussa asiassa perusteltua päätöstä.

Virtamo on ollut ulkoministeriön viroissa vuodesta 1980 lähtien. New Yorkin pääkonsuli hän on ollut vuodesta 2016.