IL: Riitta Mäkisellä eniten poissaoloja valiokuntakokouksista

Jyväskyläläinen kansanedustaja Riitta Mäkinen (sd.) on Iltalehden selvityksen mukaan saanut eniten poissaolomerkintöjä valiokuntakokouksista. Mäkisellä on poissaolomerkintöjä 33, kun kokouksia on syyskaudella 2019 ollut 86. Toiseksi eniten poissaoloja kertyi vihreiden Inka Hopsulle: 28 merkintää 80 kokouksesta.

Mäkinen on jäsenenä puolustusvaliokunnassa ja talousvaliokunnassa sekä varajäsenenä valtionvarainvaliokunnassa. Hopsulla valiokuntia on neljä, joista kahdessa hän on varajäsenenä. Kansanedustajien valiokuntamäärä vaihtelee 1–4:ään.

Petri Honkonen asuu Saarijärvellä. Kuva: Marko Kauko

Saarijärveläinen Petri Honkonen (kesk.) on poissaoloselvityksen kahdeksannella sijalla. Hänellä poissaolomerkintöjä on kymmenen syksyn 46 kokouksesta. Honkonen on ympäristövaliokunnan jäsen ja varajäsen valtionvarain- ja sosiaali- ja terveysvaliokunnissa. Saarijärvellä Honkonen on valtuuston varapuheenjohtaja. Sekä Honkonen että Mäkinen ovat Keski-Suomen maakuntavaltuuston jäseniä.

Mäkisen mukaan poissaolot johtuvat pääosin päällekkäisistä valiokunnista ja kokousajoista mutta joukossa on myös perhesyihin liittyviä poissaoloja. Mäkisellä on kaksi alaikäistä lasta.