IL: Teuvo Hakkarainen laskutti eduskunnalta ylivoimaisesti eniten kilometrikorvauksia – ajoi omalla autollaan jopa 38 000 euron edestä

Perussuomalaisten kansanedustaja Teuvo Hakkarainen on laskuttanut eduskunnalta kaikkein eniten verottomia kilometrikorvauksia tällä vaalikaudella, kertoo Iltalehden tuore selvitys.

Iltalehden tietojen mukaan Hakkarainen on ajanut ahkerasti omalla autollaan muun muassa kotipaikkakuntansa Viitasaaren ja Helsingin väliä. Hakkarainen on laskuttanut eduskunnalta huhtikuun 2015 ja helmikuun 2019 välisenä aikana yhteensä jopa 38 276 euroa. Hakkaraisen vaatima kilometrikorvaussumma on merkittävästi suurempi kuin toisiksi eniten laskuttaneen vasemmistoliiton Markus Mustajärven. Savukoskella asuva Mustajärvi on laskuttanut kilometrikorvauksia 23 501 euron edestä.

Eduskunnan matkustussäännön matkustusperiaatteita koskevassa pykälässä sanotaan, että matkustamisessa on ensi sijassa käytettävä joukkoliikennettä. Hakkarainen näyttää kuitenkin suosivan henkilöautoilua, sillä hän kertoo Iltalehdelle ajavansa autolla 100 000 kilometriä vuodessa.

Samaisessa pykälässä todetaan myös, että omaa autoa käytettäessä on yhdistettävä mahdollisuuksien mukaan usean henkilön matkoja. Tätä ohjetta Hakkarainen puolestaan on noudattanut, sillä hän on tarjonnut usein kyydin kansanedustajakollegalleen Toimi Kankaanniemelle (ps.). Kankaanniemi asuu Jyväskylässä, eli Hakkaraisen matkan varrella. Toisinaan Hakkaraisen kyydissä on ollut Kankaanniemen lisäksi muitakin kansanedustajia.

Hakkarainen on laskuttanut eduskunnalta kilometrikorvauksia myös sairauslomansa ajalta sekä silloin, kun hänen ajokorttinsa oli poliisin hallussa. Hakkarainen menetti ajokorttinsa kuudeksi viikoksi elokuussa 2018 ajettuaan moottoripyörällä satasen alueella 143 kilometrin tuntinopeudella tutkaan.

Sairausloman ajalta laskutettuja kilometrejä Hakkarainen selittää sillä, että hän osallistui sairauslomasta huolimatta yritystukityöryhmän kokoukseen Smolmassa.

Kun ajokortti oli hyllyllä, Hakkarainen sai kyydin kaveriltaan.