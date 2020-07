IL: Tiina Jylhä nosti kolmen miljoonan euron vahingonkorvauskanteen Suomen valtiota vastaan maskikaupoista

Kauneusalan yrittäjä Tiina Jylhän yritys on nostanut kanteen Suomen valtiota vastaan mönkään menneistä suojamaskikaupoista, Iltalehti kertoo. The Look Medical Care vaatii Suomen valtiolta kolmen miljoonan euron vahingonkorvauksia.

Jylhän juristi Kari Uoti sanoo Iltalehdelle, että kanteessa vaadittava vahingonkorvaus vastaa sitä katetta, joka Jylhän yritykseltä jäi saamatta, kun valtio ei suostunut ottamaan maskitoimitusta vastaan.

Huoltovarmuuskeskus (HVK) tilasi Jylhän yritykseltä suojamaskeja viidellä miljoonalla eurolla. Sittemmin kaupoissa ilmeni ongelmia ja sekä HVK että Jylhä ilmoittivat peruvansa kaupat. Sitä ennen HVK ehti kuitenkin maksaa Jylhän yritykselle puolet kauppasummasta eli 2,5 miljoonaa euroa. Rahat määrättiin sittemmin takavarikkoon turvaamistoimena.

Iltalehden mukaan Jylhän kanne on jätetty Virossa Harjun käräjäoikeuteen. Samassa käräjäoikeudessa on vireillä myös HVK:n kanne maskikauppojen purusta Jylhän yrityksen kanssa.

STT ei ole tavoittanut Jylhän juristia Kari Uotia kommentoimaan asiaa.