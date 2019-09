IS: 24-vuotias mies on vangittu kesäkuussa kadonneen Millan, 21, taposta epäiltynä

Poliisi tiedotti maanantaina epäilevänsä, että Somerolla Varsinais-Suomessa kadonnut 21-vuotias nainen on joutunut henkirikoksen uhriksi. Poliisi pyysi yleisöltä kaikkia mahdollisia havaintoja Milla Arosesta, hänen autostaan sekä toisesta autosta, jonka epäillään liittyvän katoamiseen.

Tutkinnanjohtaja, rikostarkastaja Markus Laine kertoi Ilta-Sanomille, että rikosnimikkeenä on ainakin tässä vaiheessa tappo, muttei ota kantaa siihen, onko poliisi löytänyt ruumista.

Laineen mukaan poliisilla on asiassa epäilty tai epäiltyjä. Ilta-Sanomien tutkimista Varsinais-Suomen käräjäoikeuden julkisista pakkokeinotiedoista selviää, että viime viikolla Varsinais-Suomen käräjäoikeudessa on vangittu tapauksessa todennäköisin syin taposta epäiltynä vuonna 1995 syntynyt mies. IS:n tietojen mukaan epäilty 24-vuotias mies on somerolainen.

Aronen on nähty viimeisen kerran lauantaina 8. kesäkuuta kotipihallaan Someron keskustassa. Hänen olisi pitänyt palata suorittamaan varusmiespalvelusta Porin prikaatiin Säkylään seuraavana päivänä sunnuntaina. Perhe teki Arosesta katoamisilmoituksen 11. kesäkuuta.

Keskusrikospoliisi on edelleen kiinnostunut havainnoista, jotka liittyvät Milla Arosesta tehtyihin havaintoihin. Havaintoja voi toimittaa poliisille numeroon 050 456 4903 tai sähköpostitse rikosvihje.krp@poliisi.fi.