IS: Aki Palsanmäki loukkaantui ministeri Sampo Terhon kommenteista – "Aika vakavalla katseella hän tuon kertoi"

Uuraisilla huutokauppaa pitävä, huutokauppakeisarina tunnettu Aki Palsanmäki loukkaantui ministeri Sampo Terhon (sin.) perjantaisista kommenteista, kertoo Ilta-Sanomat.

Terho puhui perjantaina Sinisen tulevaisuuden ministeriryhmän kokouksessa Turussa Antti Rinteestä "Suomen politiikan huutokauppakeisarina".



– Se, joka haluaa uskoa hänen lupauksiinsa, tulee pettymään, Terho sanoi medialle.



Palsanmäen mielestä Terho antoi kommentillaan ymmärtää, ettei huutokauppakeisariin voi luottaa. Palsanmäki kuuli Terhon esittämän huutokauppakeisari-kommentin MTV:n Kymmenen uutisista perjantai-iltana, IS kertoo.



– Kyllähän tuo oli loukkaavasti sanottu, että tuskin ministeri sanoi sitä millään vitsillä. Aika vakavalla katseella ja äänensävyllä hän tuon kertoi siinä Kymppi-uutisissa, Palsanmäki kommentoi IS:lle.

Palsanmäki julkaisi aiheesta lauantaina myös Facebook-päivityksen Suomen Huutokauppakeisarin Facebook-seinällä.



– Haluan kiittää ministeri Terhoa huomiosta, mutta sen väitteen haluan korjata, että yli 30 vuotta toiminutta huutokauppaa pyöritettäisiin huijaamalla. Erityisesti ministerin suusta kuultuna se on hyvin loukkaava väite, eikä pidä missään nimessä paikkaansa. Olemme Helin kanssa pyörittäneet tätä yritystä 12 vuotta ja perheessä yritys on kulkenut jo yli 30 vuotta. Tämä on rehellistä kaupankäyntiä, Palsanmäki kirjoittaa Facebook-päivityksessään.

Palsanmäki myös kutsuu ministerin Uuraisille tutustumaan "rehtiin suomalaiseen yrittäjään".