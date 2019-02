IS: Lauantain ennätyksellisen lottopotin voittaja löytyi

Ennätyksellisen lottopotin lauantaina voittanut henkilö on ilmoittautunut Veikkaukselle , kertoo Ilta-Sanomat.

15,5 miljoonan euron potin voittanut mies on soittanut Veikkauksen asiakaspalveluun, vahvistaa tiedottaja Ilkka Nisula STT:lle. Nisulan mukaan puhelun yhteydessä tehtiin tarvittavat kontrollit ja voittaja on nyt tietoinen siitä, että hänellä on voittokuponki hallussaan.

Lottorivinsä voittaja pelasi Lohjalla MK Market Routionmäessä. Voittaja ei ollut käyttänyt pelatessaan Veikkaus-korttia, joten hänen on lunastettava voittonsa Veikkauksen pääkonttorista Helsingistä.

Ennen lauantain lottoarvontaa ehti kulua 15 viikkoa ilman täysosumaa. Veikkauksen mukaan näin pitkä putki ilman täysosumia esiintyy laskennallisesti harvemmin kuin kerran kymmenessä vuodessa. Toiseksi pisin putki Lotossa on ollut yhdeksän peräkkäistä arvontakierrosta ilman täysosumaa.

Edellinen ennätyspotti oli 14,5 miljoonaa euroa. Voitto meni viime vuonna Ruokolahdelle.