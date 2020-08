Mäkilegenda Matti Nykäsen (1963–2019) lapsuudenperheen omaiset kertovat Ilta-Sanomille, että Jyväskylän Vanhalla hautausmaalla sijaitsevalta sukuhaudalta on viety erilaisia muistoesineitä sekä aiheutettu vaurio ainakin yhteen kohtaan hautakiveä.

Lisäksi hautaan porattu ja liimattu pronssinen lintu on hävinnyt haudalta. Omaiset eivät tiedä, milloin ilkivalta on tehty. He aikovat tehdä asiasta rikosilmoituksen.

Matti Nykäsen haudalle on runsaan vuoden aikana tuotu säännöllisesti erilaisia muistoesineitä, joista osa on haettu pois tarkoituksella. Jyväskylän seurakunnan mukaan Vanhalla hautausmaalla on valvontakameroita ja hälytykset, jotka menevät yöksi päälle. Hautausmaan työntekijät tarkastavat aamuisin hautojen kunnon.

Jyväskylän seurakunnan ylipuutarhuri ja ympäristövastaava Mervi Muinosen mukaan seurakunta ei ole saanut Nykäsen omaisilta suoraan ilmoituksia sukuhautaan kohdistuneesta ilkivallasta. Nykäsen hauta tarkastettiin viikko sitten torstaita tapahtuneen ilkivaltatapauksen yhteydessä. Vanhalla hautausmaalla kaadettiin heinäkuun lopulla seitsemän hautakiveä ja kaksi hautaristiä. Nykäsen hautaa ei ollut kaadettu, eivätkä työntekijät tällöin huomanneet haudassa ilkivallan merkkejä.

– Omaiset toki huomaisivat paremmin ilkivallan merkit, koska he tietävät haudan ulkomuodosta tarkemmin. Meillä ei ole valitettavasti työresursseja yksittäisten kadonneiden muistoesineiden kartoittamiseen. Hautapaikkojen tärvely on todella ikävää ja asiasta voi ilman muuta tehdä rikosilmoituksen. Silloin sitä voidaan tutkia, Muinonen sanoo.

Muinonen uskoo, että tulevalla viikolla seurakunta keskustelee kiinteistöpäällikön kanssa Vanhan hautausmaan valvonnan tehostamisesta. Ilkivaltaa on kohdistunut hautakivien lisäksi hautausmaan parkkipaikalle jätettyihin omaisten autoihin.

Poliisi tutkii tapauksia hautarauhan rikkomisena ja vahingontekona. Poliisi ei kommentoi Nykäsen haudan tapausta.