IS: Näillä alueilla eniten asuntomurtoja – Mukana ei yhtään Keski-Suomen kuntaa

Asuntomurron uhriksi joutuu Suomessa todennäköisimmin, jos osoite sijaitsee Helsingin Kalliossa. Tieto selviää poliisin tuoreista asuntomurtoluvuista, kertoo Ilta-Sanomat.

Keski-Suomessa asuntomurtoja tehdään huomattavasti vähemmän. Ilta-Sanomien juttuun on koottu lista 33. alueesta, joissa asuntomurtoja tehdään eniten. Listalta ei löydy yhtään paikkakuntaa tai asuinaluetta Keski-Suomesta. Esimerkiksi Jyväskylän keskustan ruutukaava-alueella asuntomurtoja tehtiin 3 kappaletta vuonna 2017.

Kallioissa asuntoihin on tehty murtoja keskimäärin 22,6 murtoa per vuosi vuosina 2013–2017. Listan kärjessä on myös muita Helsingissä sijaitsevia asuinalueita, muun muassa Malmi, Herttoniemi ja Puistola. Listalla on mukana myös Tampereen kaupunginosia, muun muassa eteläinen Hervanta sekä Leinola.

Asuntomurrot ovat vähentyneet vuoden 2014 jälkeen, mutta tänä vuonna luvut ovat taas kasvussa edellisvuoteen verrattuna. Poliisin tilastoissa näkyvät niin sanotut perinteiset asuntomurrot, eli tapaukset, joissa varas rikkoo oven tai ikkunan ja yrittää päästä toisen kotiin varkaustarkoituksessa.