IS: Perustuslakivaliokunnan luonnoksessa tylyä tekstiä maakuntien sote-rahoituksesta – uhkaa suomalaisten perusoikeuksia

Ilta-Sanomien haltuunsa saaman perustuslakivaliokunnan lausuntoluonnoksen mukaan maakuntien valtiolta saama sosiaali- ja terveyspalveluiden rahoitus on riittämätön, jos sote-uudistus toteutetaan hallituksen esityksen mukaisesti.

Valiokunta toteaa luonnoksessaan pitävänsä sote-palveluja koskevaa maakuntien rahoitussääntelyä perustuslain vastaisena.

Lausuntoluonnoksen mukaan hallituksen kaavailema sosiaali- ja terveyspalveluiden rahoitusmalli uhkaa kansalaisten perusoikeuksia.

Sote- ja maakuntauudistuksessa sosiaali- ja terveyspalveluiden järjestämisvastuun on määrä siirtyä maakunnille. Rahoituksen on tarkoitus tulla valtiolta. Hallitusohjelma edellyttää, että sote-menot kasvavat jatkossa vain 0,9 prosenttia vuodessa, kun luku on tällä hetkellä 2,4 prosenttia.



Maakunnalla ei ole verotusoikeutta, joten niiden ainoat rahoitusvirrat tulisivat asiakasmaksuista.

Valiokunnan lopullinen lausunto valmistuu näillä näkymin ensi viikolla.