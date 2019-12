IS: Petäjävedellä elämäntyönsä tehnyt miljonääri jätti yllättäen puolisonsa pois testamentistaan – leski ja kaksi tytärtä vaativat mitätöimistä

Maaliskuussa menehtyneen miljonääri Kari Kivilahden testamentista on syntynyt riita, kertoo Ilta-Sanomat.

Kivilahti on jättänyt leskensä, muotiyrittäjä Kaarina Kivilahden testamentista pois kokonaan ja määrännyt jäämistönsä jaettavaksi neljälle lapselleen. Kaarina ja Kari Kivilahdella, jotka olivat naimisissa 45 vuotta, on kaksi lasta. Lisäksi Kari Kivilahdella on kaksi lasta ensimmäisestä avioliitostaan.

Aiemmassa testamentissaan Kari Kivilahti olisi antanut nykyiselle puolisolleen mahdollisimman paljon varallisuutta ja jättänyt aiemman liittonsa lapsille ainoastaan lakiosan.

Nyt Kaarina sekä tyttäret Klara ja Karina Kivilahti ovat riitauttaneet testamentin ja vaativat sen mitätöimistä. Haastehakemuksessa he vetoavat siihen, että Kari Kivilahden välit vanhempiin lapsiinsa olivat etäiset, kun taas välit Klaraan ja Karinaan olivat lämpimät.

– Emme kommentoi tyttöjen kanssa tätä asiaa mitenkään, Kaarina Kivilahti sanoi torstaina Ilta-Sanomille.

Helsingin Rauta Oy:n toimitusjohtajana toiminut Kari Kivilahti teki elämäntyönsä naulatehtaalla Petäjäveden Kintaudella. Tehdas toimi aiemmin nimellä Koskensaaren Oy, mutta on nykyään osa Helsingin Rauta Oy:tä. Kari Kivilahti toimi yrityksen johdossa tämän vuoden huhtikuuhun asti, kunnes luovutti paikan Kaarina Kivilahdelle. Yrityksen liikevaihto oli viime vuonna noin 4,3 miljoonaa euroa.