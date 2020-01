IS: Sähköliitto teki kantelun valtakunnansovittelija Vuokko Piekkalasta

Sähköliitto on tehnyt kantelun oikeuskanslerille valtakunnansovittelija Vuokko Piekkalan toiminnasta, kertoo Ilta-Sanomat. Syynä on se, että Sähköliiton mielestä Piekkala on ollut passiivinen työtaistelun hoitamisessa.

Sähköliiton lakot alkoivat 5. joulukuuta. Liiton mukaan Piekkala ei ole kutsunut osapuolia koolle kertaakaan ennen eilistä. Hän kutsui osapuolet tapaamiseen ensi maanantaina. Kutsun tullessa liitto oli jo jättänyt kantelunsa eikä aio vetää sitä pois.

– Katsomme, että asiaamme ei ole pyritty sovittelemaan lain tarkoittamalla tavalla, kertoi Sähköliiton puheenjohtaja Sauli Väntti Ilta-Sanomille.

Sähköliitto ilmoitti viime viikolla kolmannesta kuukauden mittaisesta lakosta. Ilmoituksen mukaan lakko alkaa edellisen perään 30. tammikuuta.

Liitto vaatii omaa luottamusmiestä tai vastaavaa edustajaa Teknologiateollisuuden jäsenyrityksiin.

Teknologiateollisuus puolestaan sanoo, että vaatimus omista luottamusmiehistä on juridisesti mahdoton. Työnantajapuolen mukaan Sähköliiton lakko on laiton ja sanoo sen aiheuttavan suurta haittaa keskeisille vientiyrityksille.

Korjattu: Piekkala on valtakunnansovittelija, ei valtakunnansyyttäjä.