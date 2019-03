IS: Suvi Teräsniska esiintyi Olli Lindholmin hautajaisissa – "Harvemmin on laulaminen vaatinut niin paljon tahdonvoimaa kuin eilen"

View this post on Instagram

Semmonen päivä oli eilen. Harvemmin on laulaminen vaatinut niin paljon tahdonvoimaa kuin eilen, mutta selvisin Olli sai kauniin juhlan ja meille jäi kauniit muistot. Yksi viisas ystäväni sen mulle sanoi, että ei surra sitä mitä jäi tekemättä vaan iloitaan siitä mitä saatiin yhdessä kokea