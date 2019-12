IS: Ulkoministeriön konsulipäällikön mukaan Haavisto vyörytti al-Hol-operaation vastuuta virkamiehille

Ulkoministeri Pekka Haavisto (vihr.) vyörytti Ilta-Sanomien mukaan vastuuta al-Hol-operaatiosta virkamiehille kyseenalaisella tavalla. Ilta-Sanomien tiedot perustuvat sen näkemiin sähköposteihin.

Al-Hol on Syyriassa sijaitseva pakolaisleiri, jossa on suomalaislapsia sekä äitejä, jotka ovat lähteneet Syyriaan äärijärjestö Isisin tai esimerkiksi siihen kuuluneen miehensä perässä. Lapsien ja naisten saamisesta karmeista oloista leiriltä Suomeen on keskusteltu pitkään, mutta heidän saamisensa pois on ollut ongelmallista juridisesti ja käytännössä.

Ilta-Sanomat uutisoi jo maanantaina, että Haavisto yritti painostaa ulkoministeriön konsulipäällikköä Pasi Tuomista tuomaan Syyrian al-Holin pakolaisleirin suomalaislapset Suomeen konsulikyydillä. Lehden tietojen mukaan ulkoministeriössä oli suunnitelma, jonka tarkoituksena oli kotiuttaa Syyriassa pakolaisleirillä olevat lapset Suomeen ilman äitejään.

Haavisto kiisti maanantai-iltana painostamisen sekä sen, että olisi valmistellut salaista suunnitelmaa lasten tuomiseksi takaisin leiriltä yksin ilman äitejään.

Kenelle päätös kuuluu?

Ilta-Sanomat julkaisi kuitenkin tänään uusia tietoja, joiden mukaan Haavisto ei suostunut ottamaan mahdollisesta päätöksestä poliittista vastuuta.

Lehti julkaisi sähköpostiviestejä, joissa konsulipäällikkö Tuomisen mukaan Haavisto yritti vyöryttää virkamiesten tehtäväksi päätöksen, joka kuuluisi hallitus- tai ministeritasolle.

– Näen nyt ongelmaksi, että ministerin kanslia vyöryttää tämän hoidettavaksi konsulipalvelulain mukaisesti ja lähtökohtaisesti niin, että avustamme vain lapsia. Tällaisen päätöksen tekeminen virkamiestyönä on sellainen päätös, että sen tekijän on syytä varautua siihen, että hän saa päätöksestään vankeustuomion, josta tulee sen verran pitkä, ettei sitä voi ehdollisena suorittaa, Tuominen kirjoitti sähköpostiviestissä ulkoministeriön alivaltiosihteerille Pekka Puustiselle.

Toisessa, Haaviston erityisavustajan viestissä puhutaan taas nimenomaan lasten saamisesta pois leiriltä.

– Lähtökohtana on, että ainakin lapset al-Holin leiriltä saadaan turvaan kohtuullisen ajan kuluessa ja tarvittaessa nopeasti, jos turvallisuusriskit alueella kasvavat, viestissä lukee.

Maanantaina Haavisto sanoi, että suunnitelma lasten yksin tuomisesta olisi lähtökohtaisesti mahdoton, koska kurdihallinto ei päästä lapsia yksin pois alueelta paitsi jossain poikkeustapauksissa.