IS: Vietätkö kesää näillä seuduilla? – THL listasi, missä punkin levittämä puutiaisaivokuume on yleisintä

Terveyden ja hyvinvoinnin laitos on julkaissut päivitetyn tilanteen puutiaisaivotulehduksen pahimmista riskialueista Suomessa. Asiasta kertoi ensin Ilta-Sanomat.

THL:n riskinarvioinnin tarkoituksena on tunnistaa vuosittain ne Suomen kunnat, kaupungit ja rajatummat maantieteelliset alueet, joissa puutiaisaivotulehduksen ilmaantuvuus on niin suuri, että rokottaminen kansallisen rokotusohjelman rokotteilla on perusteltua.

Alla olevassa listassa ovat ne kunnat, kaupungit ja maantieteelliset alueet, joissa puutiaisaivotulehdusta ilmaantuu yhdellä tai useammalla ihmisellä 100 000 asukasta kohti. Lisäksi ehtona on, että alueella on esiintynyt tapauksia kahtena peräkkäisenä vuonna tai vähintään kaksi tapausta yhtenä vuonna. Alueen lisäksi listasta löytyy aluetta koskeva rokotussuositus.

Näillä alueilla puutiaisaivotulehduksen riski on suurin

Kotkan saaristo. Rokotusta suositellaan kaikille alueella pidempiaikaisesti oleskeleville henkilöille.

Kemi-Simon kuntarajan rannikkoalue. Rokotusta suositellaan kaikille alueella pidempiaikaisesti oleskeleville henkilöille.

Lappeenranta Sammonlahti. Rokotusta suositellaan kaikille alueella pidempiaikaisesti oleskeleville henkilöille.

Parainen. Rokotusta suositellaan kaikille alueella pidempiaikaisesti oleskeleville henkilöille.

Lohjanjärven lounaisalue. Rokotusta suositellaan kaikille alueella pidempiaikaisesti oleskeleville henkilöille.

Simo. Rokotusta suositellaan kaikille alueella pidempiaikaisesti oleskeleville henkilöille.

Ahvenanmaa. Rokotusta suositellaan kaikille alueella pidempiaikaisesti oleskeleville henkilöille.

Raahen saaristo (Preiskari). Rokotusta suositellaan kaikille alueella pidempiaikaisesti oleskeleville henkilöille.

Kustavi. Rokotusta suositellaan kaikille alueella pidempiaikaisesti oleskeleville henkilöille.

Taipalsaari. Rokotusta suositellaan luonnossa liikkuville mökkiläisille ja asukkaille.

Luoto. Rokotusta suositellaan luonnossa liikkuville mökkiläisille ja asukkaille.

Lapinlahti. Rokotusta suositellaan luonnossa liikkuville mökkiläisille ja asukkaille.

Kemi. Rokotusta suositellaan luonnossa liikkuville mökkiläisille ja asukkaille.

Kirkkonummi. Rokotusta suositellaan luonnossa erityisen paljon, yli neljän viikon ajan liikkuville henkilöille.

Naantali. Rokotusta suositellaan luonnossa erityisen paljon, yli neljän viikon ajan liikkuville henkilöille.

Lappeenranta (muu kuin Sammonlahden alue). Rokotusta suositellaan luonnossa erityisen paljon, yli neljän viikon ajan liikkuville henkilöille.

Raasepori. Rokotusta suositellaan luonnossa erityisen paljon, yli neljän viikon ajan liikkuville henkilöille

Lohja (muu kuin Lohjanjärven lounaisalue). Rokotusta suositellaan luonnossa erityisen paljon, yli neljän viikon ajan liikkuville henkilöille.

Turku. Rokotusta suositellaan luonnossa erityisen paljon, yli neljän viikon ajan liikkuville henkilöille.

Espoo. Rokotusta suositellaan luonnossa erityisen paljon, yli neljän viikon ajan liikkuville henkilöille.