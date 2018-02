IS: Yle vahvistaa Tapio Suomisen irtisanomisen

Yle Urheilun päällikkö Panu Pokkinen vahvistaa Ilta-Sanomille, että Tapio Suominen on irtisanottu.

– Pitää paikkansa, että hänet on irtisanottu. Se on vaikea päätös tietenkin ja se on tehty vakaan ja perusteellisen juridisen harkinnan jälkeen. Tämän enempää mä en tätä kommentoi. Mielestäni on reilua, että me kerrotaan, mikä on se oikein asia. Tämän verran mä kommentoin, Pokkinen vahvisti Ilta-Sanomille.

Tapio Suominen vahvisti asian aikaisemmin Keskisuomalaiselle, mutta tuolloin Pokkinen ei vielä asiaa kommentoinut.

IS:n mukaan Suomiselle olisi tullut ensi kesänä täyteen 30 vuotta Ylen palveluksessa.