"Ihmisiä loukkaantunut ja sivullisia koiria kuollut" – Poliisi muistuttaa pitämään koirat kytkettyinä

Koiran pitäminen vapaana ei ole sallittua taajama-alueella edes omistajansa pihalla, muistuttaa poliisi.

Hämeen poliisin Heinolan poliisiasema tiedottaa, että sinne on viime kuukausina ilmoitettu huomattavan runsaasti koirien aiheuttamista ongelmista ja vahingoista. Ihmisiä on loukkaantunut ja sivullisia koiria kuollut vapaana olleen koiran hyökättyä. Heinolassa on lisäksi ollut tapauksia, joissa koira on karannut talutushihnoineen omistajaltaan ja hyökännyt.

Poliisi tähdentää, että omaa koiraa on kyettävä hallitsemaan. Koiranomistaja myös vastaa sen muille eläimille ja ihmiselle aiheuttamista vahingoista.

Jos tilanne vaatii, poliisilla on oikeus lopettaa koira saman tien paikan päällä.