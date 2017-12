Ihmisoikeussopimus sallii, että valtio rajoittaa sananvapautta turvallisuussyistä

Useimmat suomalaiset tietävät, ettei toisten yksityiselämästä saa kertoa mitä tahansa muille eikä kanssaihmisten kunniaakaan saisi loukata.

Sen sijaan lakipykälä valtion turvallisuussalaisuuksista on jäänyt julkisuudessa huomiotta ennen kuin Helsingin Sanomat joulun alla uutisoi sotilastiedustelun salaisista ja jopa erittäin salaisista asiakirjoista. Pykälä ei kuitenkaan ole kummajainen, vaan sillä on pohja Euroopan ihmisoikeussopimuksessa. Ihmisoikeussopimus mainitsee kansallisen turvallisuuden yhtenä ja jopa ensimmäisenä syynä, jonka perusteella valtioilla on oikeus rajoittaa sananvapautta.

Hyväksyttävät sananvapauden rajoitukset on sopimuksessa jaettu kolmeen ryhmään: julkiseen etuun perustuviin syihin, yksilöllisten oikeuksien suojaamiseen ja tuomioistuinten arvovallan ja puolueettomuuden suojaamiseen.

Julkisella edulla tarkoitetaan kansallista turvallisuutta, valtion alueellista koskemattomuutta, yleistä turvallisuutta, epäjärjestyksen tai rikollisuuden estämistä ja terveyden tai moraalin suojaamista. Yksityiselämä ja kunnia taas ovat yksilöiden oikeuksia.

Sananvapautta ei edes näiden hyväksyttävien syiden perusteella saa rajoittaa miten tahansa. Sopimus asettaa rajoituksille kaksi tiukkaa ehtoa: niistä pitää säästää laissa ja niiden pitää olla välttämättömiä demokraattisessa yhteiskunnassa.

Missä rajoituksen välttämättömyys sitten arvioidaan? Viime kädessä vasta Euroopan ihmisoikeustuomioistuimessa, jos sananvapautta rajoittavasta lakipykälästä tai sen perusteella annetusta kotimaisesta tuomiosta valitetaan sinne.

