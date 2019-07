Ihosyöpien määrä lisääntyy – Erikoislääkäri kertoo, kuinka sairaan luomen erottaa muista: "Se on kuin ruma ankanpoikanen"

Ihosyövät ovat eniten kasvava ryhmä syöpäsairauksien joukossa. Erityisen paljon terveydenhuoltoa kuormittaa tyvisolusyöpä ja okasolusyövän esiaste, aurinkokeratoosi. Tyvisolusyöpä on tilastojen valossa kaikkein yleisin ihosyöpätyyppi.

– Tyvisolusyöpä on syöpärekisterissä lukumäärällisesti kaikkein yleisin. Kaikki tyvisolusyövät eivät kuitenkaan päädy rekisteriin, sillä yksi henkilö lasketaan tilastoon vain joka toinen vuosi eikä huomioon oteta esimerkiksi sellaisia tapauksia, joissa potilaalta leikataan kerralla monta tyvisolusyöpäkasvainta, ihotautien erikoislääkäri Kari Saarinen kertoo.

Saarinen arvioi, että tyvisolusyöpiä havaitaan Suomessa vuosittain noin 17 000 henkilöllä.

Tästä huolimatta melanooma on ihosyövistä tunnetuin. Lääkeyhtiö Sanofin teettämän tutkimuksen mukaan yli puolet suomalaisista ei tiedä, mikä on okasolusyöpä. Saarinen vahvistaa tutkimuksen johtopäätöksiä. Oka- tai tyvisolusyöpädiagnoosin saaneista monikaan ei tiedä, mikä tauti on kyseessä.

Saarinen on työskennellyt ihotautien parissa yli kolmekymmentä vuotta. Tällä hetkellä hän ottaa potilaita vastaan monessa eri toimipisteessä Lahdessa niin yksityisen kuin julkisenkin terveydenhuollon puolella.

Ala on muuttunut paljon kolmen vuosikymmenen aikana. 1980-luvulla ihotautipoliklinikan potilaat kärsivät useimmiten psoriaasista tai säärihaavaumista. 2010-luvulla suuri osa vastaanotolle tulevista on sairastunut ihosyöpään tai sellaisen esiasteeseen.

Yleistyminen johtuu Saarisen mukaan suoraan siitä, että ihmiset elävät entistä pidempään ja heillä on enemmän rahaa käytettävissä.

– Nykyään tehdään enemmän matkoja etelään ja tropiikkiin. Ihmisillä on enemmän mahdollisuuksia polttaa ihoaan, Saarinen toteaa.

Iho ei unohda saamaansa ultraviolettisäteilyn määrää, ja sen vuoksi ihosyöpä voi puhjeta vuosia auringon valossa vietetyn ajan jälkeen. Aurinkokeratoosia, oka- ja tyvisolusyöpiä havaitaan usein sellaisilla, jotka ruskettuvat hyvin ja viihtyvät auringossa, eivätkä polta ihoaan koskaan.

Eniten ihosyöpiä esiintyy yli 75-vuotiailla, mutta niitä esiintyy yhä enemmän myös nuoremmilla ikäryhmillä. Mikäli aurinkokeratoosia ilmenee 40–50-vuotiaana, niin taudilla on paremmat mahdollisuudet edetä esiasteesta ­okasolusyöväksi.

– Aurinkokeratoosi todetaan vuosittain yli 100 000 ihmisellä, mutta okasolusyöpä diagnosoidaan vuosittain noin 1 600–1 700 henkilöllä. Hyvin pieni osa siis kehittyy syöväksi, mutta kukaan ei pysty sanomaan, mikä aurinkokeratoosi sellaiseksi tulee kehittymään. Siksi hoidamme kaikki, jotka tulevat vastaanotolle aurinkokeratoosin takia, Saarinen sanoo.

Aurinkokeratoosi on ihottumaa muistuttava, hilseilevä ja kuiva läiskä tai rupi. Kosteus- tai kortisonivoiteet eivät kuitenkaan auta siihen, vaan läiskä tulee takaisin tai rupi menee toistuvasti rikki samasta kohdasta. Useimmiten sitä esiintyy keskikasvojen alueella ohimoilla, poskilla ja nenässä eli niillä alueilla, jotka saavat elämän aikana eniten aurinkoa. Tyvisolusyöpä tulee herkimmin samoille alueille.

Aurinkokeratoosia hoidetaan ensisijaisesti nestetypellä tehtävällä jäädytyshoidolla, joka on hyvin nopea hoito. Laikku irtoaa rupena, usein jälkiä jättämättä. Laajemmille aurinkokeratoosialueille tehdään fotodynaamista hoitoa, jossa vaurioituneelle iholle annetaan näkyvää, punaista valoa. Lopputulos on sama kuin nestetypellä tehtävässä hoidossa. Aurinkokeratoosia voidaan hoitaa myös lääkevoiteilla.

Sen sijaan tyvi- ja okasolusyövät päädytään useimmiten leikkaamaan.

Saarinen kuitenkin painottaa, että tyvisolusyövän leviäminen on todella harvinaista. Monet lääkärit eivät näe sellaista koskaan uransa aikana. Tyvi- ja okasolusyöpä pystytään lähes aina hoitamaan ennen niiden leviämistä. Jäljellä jää korkeintaan arpia.

– Näitä pelätään jopa hieman liikaa. Tärkeintä on rauhoitella potilasta ennemmin kuin pelotella, Saarinen sanoo.