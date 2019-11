Iisalmelainen kannabisaktivisti taas käräjillä – miehen mukaan kyse oli kasvinjalostuksesta

Syyttäjä vaatii iisalmelaiselle kannabisaktivistille kahdeksan kuukauden ehdotonta vankeutta kahdensadan hamppukasvin kasvattamisesta tilallaan. Aiemminkin kannabiksen kasvattamisesta tuomittu mies ilmoitti ennen uuden sadon kasvattamista poliisille, että aikoo jatkaa hampun ulkoviljelyä jalostaakseen siementä edelleen markkinoitavaksi lääkehampun kasvatukseen.

Mies on syytteessä huumausainerikoksesta Pohjois-Savon käräjäoikeudessa.

– (Miehellä) ei ensinnäkään ole ollut tosiasiallisia mahdollisuuksia jalostaa uutta hamppulajiketta, koska hänellä ei ole varoja kasvijalostamisen edellyttämiin laboratoriotutkimuksiin ja kasvatusolosuhteisiin. (Hän) ei edellä mainitusta syystä voi rekisteröidä ja sertifioida jalostamaansa uutta hamppulajiketta Elintarviketurvallisuusviraston siementarkastusyksikössä, syyttäjä sanoo.

Tämä olisi syyttäjän mukaan edellytys sille, että syytetty voisi ylipäätään markkinoida hampunsiemeniä. Lisäksi syyttäjä katsoo, ettei lääkehampun kasvattaminen edes ole Suomessa säädösten mukaan mahdollista.

Syyttäjä pitää miestä "hamppuaktivistina", jonka perimmäinen tarkoitus on laillistaa marihuanan päihdekäyttö.

– Näennäinen jalostaminen perustuukin silmämääräiseen valikointiin eli (syytetty) valitsee kasvattamistaan hamppukasveista summamutikassa joidenkin kasvien siemeniä tietämättä lainkaan hamppukasvin soveltuvuutta lääkinnälliseen käyttöön. Mainittu kasvijalostaminen ei ole tosiasiallista ja varsinaista jalostamista lainkaan vaan ehkä pikemminkin tavanomaista kotipuutarhuritoimintaa, syyttäjä katsoo.

"Lajikehitys on vauhdissa"

Mies kiistää huumausainerikoksen ja sanoo, ettei sato ole ollut kasvamassa huumausainekäyttöä varten. Hän kertoo STT:lle lähettämässään sähköpostissa, että on kertonut poliisille etukäteen tarkoituksensa, jotta ei jäisi epäilystä mistään laittomuuksista. Hän kertoo ilmoittaneensa poliisille, että tavoitteena oli risteytyssiementen tuottaminen ja että poliisi voi ottaa muun kasvimateriaalin, jos sille ei laillista tutkimuskäyttöä löydy. Hänen mukaansa poliisi kävi lopulta kaatamassa viljelmän.

Miehen viljelemä hamppu ei kuitenkaan ole laillista kuituhamppua, vaan kasvien tetrahydrokannabinoli- eli THC-pitoisuus ylittää laissa sallitut arvot. THC on kannabiksen sisältämä yhdiste, joka aiheuttaa esimerkiksi kasvia polttavalle päihtymyksen tunteen.

Mies kertoo aikoneensa hakea rahoitusta tarvittavien jalostuslaitteiden saamiseksi, ja päämääränä on muun muassa valmistaa kannabisöljyä ja pyrkiä käyttämään sitä ihosyövän hoitokokeissa. Hän ei ymmärrä syyttäjän käsitystä.

– Lajikekehitys on vauhdissa ja toivomme, että Suomen lakia ja YK:n huumausainesopimusta luetaan niin kuin ne on kirjoitettu. Kasvinjalostus on sallittu kasvatustarkoitus ja lajikkeiden ja siementen tuotanto laillista liiketoimintaa, hän katsoo lähettämässään sähköpostissa.