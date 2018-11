"Ikään kuin me jättäisimme hommamme tekemättä ja antaisimme oppilaiden tehdä ihan mitä vaan" – Opettajat kritisoivat uutta opetussuunnitelmaa

Tämä on ensimmäinen kerta Viitaniemen koulun biologian opettajan Ilkka Eskolan lähes 25-vuotisella uralla, hän kun on viettänyt opetussuunnitelman (OPS) takia unettomia öitä. OPS on ehtinyt vaihtua Eskolan uran aikana useamman kerran, mutta aiemmin ei ole tarvinnut valvoa pohtiessa, tekeekö työnsä oikein.

– Tässä on mielestäni kiivetty takapuoli edellä puuhun. Kuvitellaan, että olisin autonasentaja, jolle tuodaan auto, että vaihda siihen renkaat. Mutta ensin täytyisi suunnitella ja tehdä työkalu, jolla pultit saa auki, hän kuvaa.

Uuden, vuonna 2016 voimaan tulleen opetussuunnitelman sisällöt nousivat keskusteluun, kun Helsingin Sanomat uutisoi reilu viikko sitten vielä julkaisemattoman tutkimuksen tuloksista. Niiden mukaan oppiminen heikentyy, koska oppilaille annetaan koulussa liikaa vastuuta omasta oppimisestaan ja digilaitteet vievät huomion olennaisesta. Huolensa peruskoulun tasa-arvon järkkymisestä ilmaisi myös psykologian professori emerita Liisa Keltikangas-Järvinen.

– Arvostan Keltikangas-Järvistä ja hänen kommenttinsa ovat hyviä. Tästä keskustelusta on kuitenkin paikoin saanut sellaisen kuvan, että ikään kuin me opettajat jättäisimme hommamme tekemättä ja antaisimme oppilaiden tehdä ihan mitä vaan, Eskola kummastelee.

Eskolan mukaan opettajille ei ole annettu aikaa eikä keinoja uuden OPSin käyttöönottoon. Koulutuksen puute näkyy hänen mielestään etenkin ylitunnollisten opettajien uupumisena, sillä he haluaisivat pystyä heti noudattamaan uusia ohjeita kirjaimellisesti.

– Monelle on tullut riittämättömyyden tunne. Olemme tähän asti luulleet osaavamme työmme, mutta enää emme olekaan niin varmoja.

Jyväskylän Mankolan yhtenäiskoulun matemaattisten aineiden opettaja Tapani Aaltonen kokee, että opettajien saama OPS-perehdytys on jäänyt puutteelliseksi vähäisten resurssien vuoksi. Sen enempää kouluttajilla kuin opetustoimen johdollakaan ei ole ollut riittävästi aikaa paneutua koulutusten suunnitteluun ja toteuttamiseen. Osittain koulutuksesta ovat joutuneet vastaamaan riviopettajat oman työnsä ohessa.

– Opetustoimen johdossa on Jyväskylässä huutava työntekijä­pula, jota on yritetty paikata siirtämällä rehtoreiden työaikaa kouluilta johdon käyttöön. Tästä puolestaan kärsivät koulut, jotka joutuvat toimimaan osittain ilman pomoa. Sekin aiheuttaa epävarmuutta, Aaltonen kertoo.

Oppilaslähtöisyys ei tarkoita sitä, että oppilas jätettäisiin yksin, to­teaa opettajankoulutuslaitoksen professori Mirja Tarnanen Jyväskylän yliopistosta.

– Itseohjautuvuus on tavoite, jota kohti pyritään kunkin oppilaan kykyjen mukaan ja soveltaen opetusmenetelmiä, jotka tukevat aktiivista oppimista, Tarnanen sanoo.

Aaltonen pitää koko itseohjautuvuuden käsitettä melko kaukaa haettuna, kun puhutaan yläkoululaisista. Hän uskoo, että jos uutta OPSia lähdettäisiin lukemaan kirjaimellisesti, lisääntyisi koulupudokkaiden määrä.

– Hyvät pysyvät kelkassa aina, mutta ryhmissä on kaiken tasoisia oppijoita. Monelta oppimisen taidot ovat hukassa, hän sanoo.

Sekä Eskolan että Aaltosen mukaan pieni osa oppilaista pystyy toimimaan hyvin itseohjautuvasti, enemmistö vain vähän tai ei juuri lainkaan. Heistä onkin opettajan ammattitaitoa tunnistaa kullekin sopivat opetustavat, oppilaiden taitotasot ja tuen tarve.

Osa ongelmaa on Eskolan mukaan OPSin tulkinnanvaraisuus. Hän näkee, ettei ole yhtä oikeaa tapaa noudattaa OPSia, mikä aiheuttaa opettajissa epävarmuutta. Jokainen haluaisi olla tulkintansa kanssa oikeassa. Eskola on pahoillaan, että epävarmuus on aiheuttanut myös eripuraa opettajien välille.

– Ei tätä työtä voi tehdä vain yhdellä tavalla oikein, mutta välillä omat valinnat arveluttavat. Jokaisen opettajan tahto ja tavoite on kuitenkin sama: saada oppilaat oppimaan, jotta he saisivat mahdollisimman hyvät eväät maailmaan.

Päänvaivaa ovat aiheuttaneet esimerkiksi uudet arviointi­käytänteet.

– Tuntuu, etten mitenkään ehdi juttelemaan oppilaiden kanssa riittävästi, jotta saisin selville, mitä he osaavat. Arviointimenetelmiä tulisi monipuolistaa, mutta kokeita on vaikea korvata, Aaltonen pohtii.

– OPS edellyttää, että arvioinnin tulisi olla ohjaavaa ja kannustavaa, mitä se on mielestäni ollut tähänkin asti. Mutta silti epäilyttää, onko se tarpeeksi ja olenko ymmärtänyt jotain väärin, Eskola toteaa.

Opetussuunnitelman sisältöjä Eskola ei kritisoi, vaikka myöntääkin olevansa luonteeltaan epäileväinen. Hänestä on hyvä, että kehitystä tapahtuu.

– En yleensä niele uusia asioita purematta, mutta en minä haluaisi opettaa, kuten opetin vuonna 1995. Olen kaksi kertaa urallani tuhonnut kaikki opetusmateriaalini ja suunnitellut kaiken uudelleen, sillä haluan pitää yllä lapsenomaista ihmettelyä ja kannustaa oppilaitakin siihen.