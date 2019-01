Ikkuna- ja ovifirma hakee uusia työntekijöitä Jyväskylään rekrymessuilta

Ei tarvitse olla yltiösosiaalinen tai erityisen puhelias. Riittää, kun tulee ihmisten kanssa toimeen, eikä pelkää tarttua puhelimeen. Työ onnistuu olemalla oma itsensä, ja tasainen puurtajakin pärjää oikein hyvin.

Näin luonnehtivat uusien työntekijöiden vaatimuksiaan Inwido Finland Oy:n työnantajakuvan kehittäjä Henna Paananen ja tiiminvetäjä Laura Paalanen. Ikkunoita ja ovia tuottava Inwido hakee Rekry, työelämä & koulutus 2019 -messuilta uusia asiakashankkijoita Jyväskylän tiimiinsä.

– Iällä tai koulutustaustalla ei ole väliä, käytännössä kuka vaan voi paikkaa hakea. Kyse ei ole kuitenkaan mistään ”liukuhihnatyöstä”, vaan työ itsessään on haastavaa ja kehittävää. Haemme hyviä tekijöitä, emme vain hyviä tyyppejä. Tärkeintä ovat oikea asenne ja halu oppia uutta. Kun työn edellytykset ovat hyvät, myös tulokset puhuvat puolestaan, Paananen toteaa.

Asiakashankkija hankkii nimensä mukaisesti asiakkaita, eli järjestää kotikäyntejä ikkuna- ja ovimyyjille. Työ on puhelintyötä, joskaan ei ihan tavanomaista.

– Ihmiset ovat etukäteen ilmaisseet kiinnostuksensa esimerkiksi netissä tai vaikkapa messuilla. Toki työhän kuuluu jonkin verran myös ”kylmiä” puheluita. Puhelintyöhön liittyy tavallisesti suuri vaihtuvuus, mutta täällä työntekijät viihtyvät pitkään. Se on meidän vahvuutemme, Laura Paalanen sanoo.

Inwido osallistuu Jyväskylän rekrymessuille toista kertaa. Osallistumista ei tarvinnut kauaa miettiä, sillä ensimmäinen kerta oli heille menestys.

– Kävijöitä oli valtavasti, emmekä olleet varautuneet sellaiseen ihmistulvaan. Onneksi toimistomme sijaitsi tuolloin vielä Lutakossa, joten materiaalitäydennyksiä oli helppo tehdä. Olen ollut monilla rekrymessuilla eri puolilla Suomea, mutta missään ei ole käynyt näin aktiivista porukkaa. Työnhakijat tulivat reilusti suoraan osastolle puhumaan ja niin pitää ollakin, Paananen muistuttaa.

– Lähdimme hakemaan kolmea asiakashankkijaa ja ne myös saimme. Bonuksena löysimme messuilta kaksi kesätyöntekijää. Myös tänä vuonna haemme kolmen vakituisen työntekijän lisäksi kesätyöntekijöitä, Paalanen täydentää.

Inwidon asiakashankintatiimit ovat kasvaneet nopeasti: parissa vuodessa väkimäärä on tuplaantunut noin kolmeenkymmeneen. Nyt haussa on kolme paikkaa Tiivi-ikkunoiden tiimiin. Asiakashankintatiimin koko ei juuri nyt kasva, mutta vakituisia työpaikkoja on auennut, kun ihmiset ovat siirtyneet uusiin tehtäviin.

– Jos kiinnostusta itsensä kehittämiseen riittää, meillä on hyvät mahdollisuudet edetä työuralla, kaksi ja puoli vuotta sitten asiakashankkijaksi taloon tullut ja tiiminvetäjäksi edennyt Paalanen sanoo.

Paananen ja Paalanen odottavat jo innoissaan Rekry, työelämä & koulutus -messuja. He kannustavat kaikkia kävijöitä tulemaan rohkeasti juttusille. Koulutuksella, iällä tai aikaisemmalla työhistorialla ei ole väliä.

– Mitä monipuolisempi tiimi meillä on, sitä parempi. Kaikkia emme tietenkään voi palkata. Rekrytoinnin ikävin puoli on se, että joillekin pitää aina sanoa ei, naiset huokaavat.

Rekry & Työelämä -messut Jyväskylän Paviljongissa tiistaina 22.1.2019.