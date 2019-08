Ilkivallan kohteeksi joutunut Pupuhuhdan koulu puretaan vasta ensi vuonna – "Kyllähän meitä kiinnostaisi, ketkä siellä paikkoja rikkovat"

Keväästä saakka tyhjillään ollut Pupuhuhdan entinen koulu saadaan purettua ensi vuoden puolella, sanoo maankäyttöinsinööri Jari Lämsä Jyväskylän kaupungilta.

– Kaupungin tilapalvelut on hakenut rakennukselle purkuluvan, ja kohde lähtee urakkalaskentaan lähiaikoina. Tarkoitus olisi muuttaa kiinteistö työmaa-alueeksi mahdollisimman pian, Lämsä kertoo.

Tarkkaa aikataulua Lämsä ei osaa arvioida, mutta hänen mukaansa kestää "pitkälle ensi vuoteen saakka", että rakennus saadaan maan tasalle.

– Urakan kilpailutukseen menee nyt ensin jokunen viikko, ja sen jälkeen lainvoimaiseen päätökseen kuluu aikaa. Useita viikkoja siihen menee, että siellä on työmaa-alue pystyssä, Lämsä toteaa.

Tyhjä kiinteistö on vetänyt puoleensa ilkivaltaa: liki kaikki talon ikkunat on rikottu, ja sisätilojakin on laitettu uuteen uskoon. Kaupunki on levyttänyt rakennuksen ikkunoita sitä mukaa, kun niitä on rikottu. Enää levytyshommiin ei Lämsän mukaan kuitenkaan aiota ryhtyä.

– Kyllä siinä menisi tuhansia euroja kankkulan kaivoon, jos ikkunoita tässä vaiheessa lähdetään vielä paikkamaan. Rikkinäisiä ikkunoita alkaa olla niin paljon, Lämsä sanoo.

Kiinteistölle on esteetön pääsy, jota ei myöskään aiota rajoittaa mitenkään ennen työmaan perustamista. Sekin olisi Lämsän mukaan rahan haaskausta, kun rakennus joka tapauksessa tullaan purkamaan.

Tihutöiden tekijätkään tuskin joutuvat teoistaan vastuuseen.

– Kyllähän se sinänsä meitä kiinnostaisi, ketkä siellä paikkoja rikkovat. Mutta ei tässä taida olla kenelläkään resursseja alkaa sitä selvittää, Lämsä tuumii.

Ikkunoiden rikkominen purettavasta rakennuksesta haittaa Lämsän mukaan ainakin materiaalien kierrättämistä.

– Ainahan se kierrätysmahdollisuuksia vähentää, jos laseja ja muita paikkoja ollaan rikottu. Ja onhan tämä tietysti ylipäätään ongelma, kun kaupunki on kiinteistön omistajana siitä vastuussa, Lämsä toteaa.

Jyväskylän kaupunginvaltuusto päätti kokouksessaan 4. helmikuuta 2019 lakkauttaa Pupuhuhdan päiväkoti-koulun. Koulu ja päiväkoti siirtyivät kuluvan vuoden elokuussa osittain Kangasvuoren päiväkoti-kouluun uusiin tiloihin.

Päiväkoti ja luokat 1–4 siirtyivät Kangasvuoreen, luokat 5–6 puolestaan Huhtasuon yhtenäiskouluun.