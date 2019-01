Illallispöydässä suurvallan johtajatkin ovat "ihmisiä ihmiselle"

Suurvaltajohtajien kanssa keskustelut ovat hyvin avoimia viimeistään illallispöydässä, kertoo Kiinan vierailuaan päättävä presidentti Sauli Niinistö.

Valtiovierailullaan Niinistö pääsi keskustelemaan Kiinan kommunistisen puolueen pääsihteerin, presidentti Xi Jinpingin kanssa. Niinistö on viime vuosina tavannut useamman kerran Venäjän presidentin Vladimir Putinin sekä Yhdysvaltojen presidentin Donald Trumpin.

Näihin kolmeen Niinistö vaikutti viittaavaan, kun hän Pekingissä kommentoi suomalaismedialle maailmanpolitiikan tilaa hieman huolestuneena.

– Tämän päivän tosiasia näyttää globaalissa tilanteessa olevan se, että kolme henkilöä henkilöinä pitää valtavasti valtaa meihin seitsemään miljardiin muuhun henkilöön nähden, Niinistö sanoi.

Kahdenvälisissä tapaamisissa johtajat näyttäytyvät inhimillisinä.

– Se on enemmän ihminen ihmiselle kuin suurvalta pienvallalle. Siinä tietysti pystyy sekä kuulemaan että päättelemään aika paljon sitä, mitä todella kukin ajattelee, Niinistö pohdiskeli.

Kiinan-vierailun presidentti kertoi onnistuneen odotusten mukaisesti.

– Annan suuren arvon sille, että vähän tulin taas lisää tietämään ja sai sitä tietoa, joka Suomen kannalta on toivon mukaan hyödyllistä, kun me mietimme, miten me askeleemme asetamme.

"Hyvä panna merkille, että heitä se kiinnostaa"

Tänään Niinistö tapasi Kiinan pääministerin Li Keqiangin, jonka kanssa puheenaiheena olivat talousasiat.

Kiinalla on mielenkiintoa pieniä ja keskisuuria suomalaisyrityksiä kohtaa, Niinistö sanoi. Lisäksi keskusteluissa tuotiin esiin muun muassa suomalaista cleantechia eli ympäristön kannalta puhdasta teknologiaa, kiertotalousosaamista sekä akku- ja metsäteollisuutta.

Puheissa oli myös Kiinan silkkitiehanke, johon liittyen Kiina pyrkii ohjaamaan esimerkiksi infrastruktuurisijoituksia maailmalle. Niinistön mukaan kiinalaisilla on halua hyödyntää arktista kulkureittiä tulevaisuudessa.

Hän kertoi, että tähän liittyen kiinalaiset tiedustelivat sitä, kuinka paljon Suomea kiinnostaisi jatkoyhteydet niin, että Suomesta pääsisi esimerkiksi tunnelia pitkin suoraan Eurooppaan.

– En siihen nyt luvannut mitään erityistä, mutta hyvä panna merkille, että heitä se kiinnostaa.

Kansalaisten tarkkailusta ei puhuttu

Niinistöltä myös kysyttiin, nousiko vierailulla esille Kiinan harjoittama kansalaisten valvonta, josta länsimaissa on oltu huolissaan. Niinistö vastasi, ettei asiasta puhuttu ja jatkoi vastaustaan hieman aiheen vierestä. Hän muistutti, että Kiina ottaa ihmisoikeuksista puhuttaessa usein esiin sen, että maa on nostanut satoja miljoonia ihmisiä köyhyydestä.

– Kyllä se, että ihmisiä kurjuudesta nostetaan, kyllä sekin on hyvin ihmisystävällistä politiikkaa, Niinistö asetteli sanojaan.

Hän lisäsi, että toisaalta Kiinassa tuloerot ovat suuria suomalaisin silmin tarkasteltuna.

Niinistö kertoi jo eilen, että keskusteluissa Xin kanssa ihmisoikeusasioita käytiin läpi huolella, jopa niin, että illallinen venyi tunnilla.