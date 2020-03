Ilmarinen keskeyttää ravintoloiden vuokrien perimisen sulun ajaksi

Eläkeyhtiö Ilmarinen kertoo keskeyttävänsä vuokran perimisen ravintolatoimijoilta toukokuun loppuun saakka. Taustalla on eduskunnan päätös sulkea ravintolat koronaepidemian hillitsemiseksi.

Ravintolayrittäjien ei Ilmarisen mukaan myöskään tarvitse maksaa vuokria takaisin ajalta, jonka ravintolat ovat eduskunnan päätöksen perusteella suljettuna.

Eläkeyhtiö omistaa noin 150 liike- tai varastokiinteistöä. Päätös koskee niitä ravintoloita, jotka sijaitsevat kokonaan Ilmarisen omistamissa kiinteistöissä.

Tänään hyväksytyn lain mukaan ravintolat on pidettävä suljettuina niillä alueilla, joilla se on välttämätöntä koronaviruksen leviämisen ehkäisemiseksi. Hallituksen on tarkoitus vielä antaa täydentävä asetus, jolla määritetään tarkemmin, millä alueilla ravintolat täytyy sulkea.

Vaikka ravintolat suljetaan asiakkailta, on ruuan ulosmyynti kuitenkin sallittua.