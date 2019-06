Ilmasotakoululla vaihtui valta paraatin kera – uusi johtaja on eversti Elo

Ilmasotakoululla vaihtui valta keskiviikkona, kun eversti Henrik Elo otti johtajan tehtävän vastaan edeltäjältään eversti Mikko Punnalalta. Tilaisuuteen Tikkakosken varuskunnassa osallistui varusmiehiä, kadetteja sekä Puolustusvoimien henkilökuntaa.

Sekä uusi että tehtävän luovuttanut johtaja korostivat puheissaan Ilmasotakoulun merkitystä Ilmavoimien suorituskyvyn rakentamisessa, sen kouluttaman reservin osaamista ja alhaisinta keskeyttämisprosenttia varusmieskoulutuksessa.

Ilmavoimien komentaja, kenraalimajuri Pasi Jokinen siirsi Ilmasotakoulun johtajuuden Elon käsiin symbolisesti koulun lipun kera. Lopuksi koulun johto ja Ilmavoimien komentaja ottivat vastaan henkilökunnan ja varusmiesten ohimarssin.

Koulun uusi johtaja eversti Elo siirtyy tehtävään Puolustusvoimien pääesikunnan operatiivisen osaston sektorijohtajan tehtävästä. Hän on toiminut myös Pääesikunnan suunnitteluosaston strategiavastuualueen johtajana sekä Karjalan lennoston Hävittäjälentolaivue 31:n komentajana.

– Odotan tehtävässäni aloittamista suurella innolla. Ilmavoimissa on meneillään todella mielenkiintoisia asioita. Pitää pystyä vastaamaan tämän päivän vaatimuksiin ja tulevaisuuden haasteisiin.

Tällä hän viittaa uusien hävittäjien hankintaan.

– Meidän tulee kyetä ennakoimaan seuraavalla hävittäjäsukupolvella näköpiirissä olevia asioita. Siirtymisen uuteen tulee olla mahdollisimman tehokas.

Elon mukaan uudet hävittäjät ovat avainasemassa ilmapuolustuksen tulevaisuuden kannalta.

– Niihin linkittyy koko Suomen ilmapuolustusjärjestelmä ja sitä kautta ihmisten osaaminen ja koulutus.

Muita suuria muutoksia näköpiirissä ei ole.

– Kehitystä tapahtuu muilla osa-alueilla koko ajan, se on ihan selvä. Hävittäjät ovat kuitenkin suurin projekti.

Keskisuomalainen tavoitti myös väistyvän Ilmasotakoulun johtajan ja Jyväskylän varuskunnan komentajan eversti Punnalan. Hän kertoo tehtävän vaihtamisen sujuvan jo rutiinilla.

– Upseerien urakierto on varsin nopeatempoista. Itselläni tämä taitaa olla 28 vuoden työurallani jo 25. tehtävä.

Punnala siirtyy Puolustusvoimien logistiikkalaitoksen esikuntaan tehtävänään järjestelmäalan, kunnossapidon ja menotarvesuunnittelun kehittäminen. Hän sanoo jättävänsä Ilmasotakoulun hyvään tilanteeseen.

– Meillä on tehtäviinsä sitoutunut, osaava ja ammattitaitoinen henkilöstö. Koululla on tällä hetkellä hyvät toimintaedellytykset asetettuihin vaatimuksiin nähden. Ilmasotakoulu on tottunut siihen, että ylin johto vaihtuu noin kahden vuoden välein.

Punnalan mukaan Ilmasotakoulun tulevaisuuteen kuuluu monia projekteja.

– Isossa organisaatiossa on pitkäkestoisia hankkeita, joissa tavoitteet ovat vuosien päässä. Niihin kuuluvat esimerkiksi varusmieskoulutuksen kehittäminen Koulutus 2020 -ohjelman mukaisesti ja Tikkakosken tukikohdan valmiusrakentamishankkeiden käynnistäminen.

Hän on seuraajansa valintaan tyytyväinen.

– Eversti Elo omaa laaja-alaisen kokemuksen Puolustusvoimien ja ilmapuolustuksen tehtäväkentästä ja tuo mukanaan monipuolista osaamista ja kansainvälistä kokemusta. Ilmasotakoulu saa hänestä varmasti hyvän ja esimerkillisen johtajan.