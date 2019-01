Ilmastoahdistus on täyttä totta ja voi viedä työkyvyn, sanoi ympäristöpsykologi ja tutkija Kirsi Salonen – "Luonani käy terapiassa ihmisiä, joilla on paha kriisi"

Ilmastoahdistus ei ole median luoma ilmiö, vaan täyttä totta. Näin vakuuttaa ympäristöpsykologi, tutkija Kirsi Salonen, joka vieraili keskiviikkona kansainvälisessä Green Care -seminaarissa Kannonkosken Piispalassa.

– Se on todellakin paljon yleisempi sairaus kuin luullaan. Luonani käy terapiassa useita ihmisiä, joilla on paha kriisi. Pahimmillaan ilmastoahdistus on invalidisoinut ihmisen työkyvyttömäksi sairaslomalle, kertoo psykoterapeuttinakin toimiva Salonen.

– Ympäristöahdistus on ihan samanlainen ahdistus kuin mistä muustakin syystä tuleva ahdistus. Sitä ei pidä vähätellä eikä jättää hoitamatta. Eivät he ole psyykeltään mitenkään muita hauraampia.

Usein ahdistusta tuntevat nuoret – keski-ikäiset odottavat, että yhteiskunta hoitaa asian tai joku teknologinen ihme keksitään.

– Nuorilla on ymmärrystä ja tietoa, ja jossain vaiheessa he havahtuvat, että herra jumala, kukaanhan ei tee mitään! Heille saattaa syntyä vahvoja kriisejä.

Kaikesta huolimatta Salonen sanoo, että kyseessä on terve ilmiö. Se on reagointia ilmastonmuutokseen, joka on täyttä totta. Salosen mukaan ilmastoahdistusta edeltää ympäristöhuoli, joka on ympäristövastuullisen käyttäytymisen takana. Ilman huolta uhkaa ei tunnisteta.

– Tekisi mieli sanoa, että ympäristöahdistujathan ne tässä järjissään ovat. He tajuavat, kuinka vakavassa tilanteessa olemme. Heitä pitää auttaa, että he pysyvät toimintakykyisinä, Salonen painottaa.

Ilmastoahdistuksen oireita ovat muun muassa yksinäisyys, voimattomuus ja toivottomuus. Monien mielestä yhteiskunta ei tee tarpeeksi eikä globaali päätöksenteko toimi.

– Tuntuu kuin olemme jäävuoreen törmänneessä Titanicissa. On tullut ilmoitus, että laiva vuotaa, mutta me vain tanssimme ja orkesteri soittaa, Salonen vertaa.

Luonto on Salosen mukaan yksi lääke ilmastoahdistukseen.

– Positiiviset luontokokemukset tuovat lohdun tunnetta, auttavat jaksamaan ja ylläpitävät mielenterveyttä. Jo pieni visiitti esimerkiksi metsässä piristää ja nostaa mielialaa. Monet saavat konkreettisia terveysvaikutuksia, hän kertoo.

Toinen tärkeä apu ovat vertaisryhmät. Jotkut ympäristöjärjestöt ovat jo ilmastoryhmiä perustaneet, mutta Salonen kaipaa yhteiskunnan järjestämiä ryhmiä, joihin voi halutessaan osallistua.

– Vertaistuki on todella tärkeää. Ikävää asiaa ei saa sulkea pois mielestä, mutta asioita pitää annostella niin, että psyyke kestää ja pysyy toimintakykyisenä.

Vaikka tilanne on vakava eikä silmiä saa ummistaa, toivon pitää säilyä.

– Toivo on tärkeä juttu mielenterveyden kannalta. Ilman toivoa ihminen voi päätyä epätoivoisiin ratkaisuihin.

Salonen kertoo, että ilmastonmuutokseen liittyvät huolet ja pelot tulivat enemmän pinnalle viimeisimpien ilmastoraporttien julkistusten jälkeen.

– Se avasi tunnehanat, mutta antoi myös luvan puhua siitä. Näitäkin asioita voi nyt käsitellä terapiassa, eikä pelkästään lapsuuden traumoja tai perhesuhteita – toki erittäin tärkeitä asioita nekin edelleen ovat.

Luonnon taika avaa sulkeutuneen mielen

Tutkitusti jo vähäinen luontokokemus rentouttaa, laskee verenpainetta ja edistää terveyttä. Noin joka kymmenes ihminen saattaa kuitenkin tuntea pelkoa metsässä. Pelkoon tuovat apua esimerkiksi Green Care -ohjaajat, jotka tuottavat ihmisille turvallisia luontokokemuksia eläinten kanssa ja metsässä.

Green Care -ohjaaja Anu Pensola vetää kaupungin omistamassa Keravan Kartanossa nuorten ryhmiä, jotka paijaavat lampaita, kanoja ja pupuja sekä retkeilevät lähimetsässä. Usein mukana on erityisnuoria.

– Monilla on vaikeuksia uskaltaa lähteä pienellekin metsäretkelle. Usein juuri vanhemmat ovat iskostaneet pelon lapsiinsa: siellä on likaista, epäpuhdasta ja inhottavia ötököitä. On totuttu vain rakennettuun ympäristöön. Luonnossa myönteiset vaikutukset lapsissa huomaa jo 20 minuutissa. On aivan ihmeellistä, miten pian ADHD-lapset rauhoittuvat. Metsässä on taikaa, joka rauhoittaa ja rentouttaa, monet sulkeutuneet nuoret avautuvat asioissaan ja uskaltavat puhua, Pensola sanoo.

– Kotoa tulee hämmästyneitä viestejä, mitä ihmeitä te olette siellä tehneet, kun lapset ovat ihan eri ihmisiä. Usein lapset alkavatkin opettaa vanhempiaan luontoasioissa, hän hymyilee.

Anu Pensola, entiseltä nimeltään Harkki, on tehnyt monenlaista työtä, ollut muun muassa toimittaja.

– Nykyinen työ on kaikista antoisinta mitä olen tehnyt.