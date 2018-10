Ilmastodieetin käyttäjämäärät moninkertaistuivat ilmastoraportin julkistuksen jälkeen – dieetti auttaa vähentämään hiilijalanjälkeä

Suomen ympäristökeskuksen (SYKE) Ilmastodieetti-laskurin käyttö moninkertaistui hallitustenvälisen ilmastonmuutospaneelin IPCC:n raportin julkistamispäivänä 8. lokakuuta. Ennen raportin julkaisua laskuria käytettiin vajaat 200 kertaa päivässä, mutta 8. lokakuuta käyttäjämäärä pomppasi 1900:aan.

– Vielä seuraavanakin päivänä laskuria käytettiin 1600 kertaa. Sen jälkeen määrät ovat vaihdelleet vajaasta 900:sta reiluun 300:aan. IPCC:n ilmastoraportin julkistaminen ja sen jälkeen tehdyt jutut siitä, mitä jokainen voi tehdä ilmastonmuutoksen hillitsemiseksi, ovat varmastikin vaikuttaneet käyttäjämääriin, kertoo viestintäasiantuntija Hannele Ahponen SYKEstä.

Myös Sitran elämäntapatestin käyttäjämäärät lähtivät lentoon raportin julkaisemin jälkeen. Testiä oli tehty tänä vuonna ennen raportin julkaisemista noin 200 000 kertaa, mutta nyt määrä on noussut jo lähes 460 000:een.

Ilmastodieetti on elämäntapatestiä yksityiskohtaisempi työkalu oman hiilijalanjäljen seuraamiseen ja vähentämiseen. Molempien laskureiden tavoitteena on auttaa havaitsemaan, mistä arjen päästöt syntyvät, millä on isoimmat vaikutukset hiilijalanjälkeen ja miten hiilijalanjälkeään voi vähentää.

SYKEn mukaan noin 70 prosenttia Suomen kulutusperusteisista kasvihuonekaasupäästöistä syntyy kotitalouksien asumisesta, ruoasta ja liikkumisesta.

Ilmastodieettilaskuri on ollut käytössä vuodesta 2010 lähtien.

Ilmastodieetti löytyy osoitteesta https://beta.ilmastodieetti.fi/