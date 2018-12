Ilmastopolitiikkaan saatiin laajalta puoluejoukolta yhteiset linjaukset – "ei hiilineutraalius ilman toimenpiteitä tule"

Kahdeksan puoluetta eli hyvin laaja enemmistö eduskunnasta on sopinut yhteisistä ilmastopoliittisista linjauksista. Torstaina julkistetun linjapaperin mukaan EU:n ja Suomen on tehtävä osansa, jotta maailman keskilämpötilan nousu rajoitetaan 1,5 asteeseen. Taustalla on Kansainvälisen ilmastopaneelin (IPCC) raportti.

– Kansalliset toimenpiteet on jätetty aika pitkälti seuraavalle hallitukselle, mutta siinä (paperissa) on tuotu koko joukko esimerkkejä, mitä ne voisivat olla. Siinä mielessä voisi sanoa, että tässä on riittävästi kunnianhimoa, oppositiopuolue kristillisdemokraattien puheenjohtaja Sari Essayah arvioi torstaina mediatapaamisessa.

Suomalaispuolueiden mielestä EU:n pitäisi saavuttaa ennen vuotta 2050 hiilineutraalius eli saada päästöt ja hiilinielut tasapainoon.

– Ei se ilman toimenpiteitä tule, se on selvä asia, keskustan puheenjohtaja, pääministeri Juha Sipilä sanoi.

EU on sitoutunut vähentämään päästöjään kokonaisuudessaan 40 prosenttia vuoden 1990 tasosta vuoteen 2030 mennessä. Suomalaispuolueet katsovat, että päästövähennysvelvoitetta on tiukennettava 40 prosentista 55 prosenttiin, jotta hiilineutraalius voidaan saavuttaa vuoteen 2050 mennessä.

Puolueiden sorvaama linjapaperi on erittäin tärkeä tulevaisuuden kannalta, arvioi suurimman oppositiopuolueen SDP:n puheenjohtaja Antti Rinne.

–Tämän pohjalta päästään siihen, että Suomi on toivottavasti hiilineutraali jo 2035, ja sen jälkeen hyvin nopeasti hiilinegatiivinen, Rinne uskoo.

"Sähkön ja lämmön tuotannosta lähes päästötöntä"

Linjapaperin mukaan puolueet haluaisivat muun muassa kehittää EU:n päästövähennystavoitteita. Niiden mielestä esimerkiksi lentoliikenteen päästökaupan kattavuutta pitäisi laajentaa.

Lisäksi Suomessa sähkön ja lämmön tuotannon pitäisi olla lähes päästötöntä 2030-luvun loppuun mennessä. Tässä tavoitteessa pitäisi puolueiden mukaan kuitenkin huomioida huolto- ja toimitusvarmuusnäkökulmat.

Pääministeri Sipilän mukaan ensi heinäkuussa alkavalla Suomen EU-puheenjohtajuuskaudella pitäisi tehdä linjauksia uusista ilmastotoimista.

– Kyllä ilmastonmuutos otetaan vakavasti Euroopan tasolla, mutta nyt pitää tehdä pohjatyötä sen eteen, että valmius koko EU:ssa on tehdä se, mitä tehdä pitää, Sipilä sanoi.

Yhteisten ilmastopoliittisten linjausten takana ovat eduskuntapuolueista keskusta, kokoomus, SDP, siniset, vihreät, vasemmistoliitto, RKP ja kristillisdemokraatit. Perussuomalaiset lähti ryhmästä aiemmin viikolla.

Perussuomalaisten työntekijä Riikka Purra kertoi tiedotustilaisuudessa, että puolue ei halua Suomen ottavan muita kunnianhimoisempia tavoitteita.

– Tekeekö Suomi kaiken ja vähän päälle, vaikka muut eivät tekisi, Purra ihmetteli.

Suomen puheenjohtajakausi ratkaiseva

Eduskuntapuolueiden yhteisymmärrys raivaa tietä myös Suomen heinäkuussa alkavalle EU-puheenjohtajakaudelle. Puolivuotinen kausi on monella tapaa keskeinen EU:n ilmastotavoitteiden määrittelyssä.

Suomen vetovastuu alkaa pian eurovaalien jälkeen, jolloin valmistellaan seuraavan viiden vuoden ohjelmaa.

Ympäristöministeri Kimmo Tiilikaisen (kesk.) mukaan ilmastotavoitteiden edistäminen on Suomen velvollisuus. Moni maa on hänen mukaansa jo vedonnut Suomeen kuten myös kevätkauden puheenjohtajaan Romaniaan.

– Se, kuinka vahva ilmastotoimija EU tulee olemaan ja minkälaisen aseman se ottaa, hahmotetaan viisivuotissuunnitelmassa. Jos se on meistä kiinni, EU:lla pitää olla vahva rooli, Tiilikainen sanoi keskiviikkona Brysselissä tavatessaan EU-kirjeenvaihtajia.

Ensi vuonna pöydällä ovat tavoitteet sekä vuodelle 2030 että 2050. Tavoitteiden määrittely ei ole Tiilikaisen mukaan "läpihuutojuttu".

EU-maiden ympäristöministerit ovat päättäneet jo aiemmin, että ne päivittävät vuodelle 2030 asetetun tavoitteen. Päivitys pitäisi tehdä vuonna 2020, mikä tarkoittaa Tiilikaisen mukaan sitä, että keskusteluita käydään Suomen kaudella.

Aiempana tavoitteena on ollut leikata kasvihuonekaasupäästöjä 40 prosentilla vuoteen 2030 mennessä vertailuvuodesta 1990.

Suomen eduskuntapuolueet linjasivat torstaina olevansa valmiita korottamaan tavoitetta tuntuvasti, vähintään 55 prosenttiin.

Tiilikainen toivoo, että Suomella olisi mahdollisuus saatella myös EU:n pitkän aikavälin strategia eli vuoden 2050 tavoite loppuun.

Tehtävä on hänen mukaansa vähintäänkin haasteellinen. Vuoden jälkimmäisellä puoliskolla vanha komissio lopettelee työtään ja parlamentti vasta järjestäytyy.

– On epävarmuuksia ja sammutetuin lyhdyin toimivia toimijoita. Kyllä silloin puheenjohtajan merkitys on aika iso.