Ilmatieteen laitos varoittaa sääilmiöstä, joka voi tehdä rakettien paukuttelusta vaarallista uudenvuoden aattona

Uudenvuoden aattopäivän sää vaikuttaa näillä näkymin hyvältä ilotulitteiden katselun ja käyttelyn kannalta, Ilmatieteen laitokselta kerrotaan. Luvassa on todennäköisesti poutaa ja reipasta pakkasta koko maassa kymmenen ja kahdenkymmenen miinusasteen välillä, mutta yön aikana lännestä tulee voimakas matalapaine.

– Siinä on epävarmuutta, mihin matalapaine ajoittuu. Jos se saapuu aamuyöllä, edeltävänä iltana on mukava paukutella ilotulitteita. Mutta jos matalapaine onkin aikaisemmassa, raketteja saa lennättää lumisateessa ja aika navakassa tuulessa, kertoo päivystävä meteorologi Nina Karusto.

Tämänhetkisten arvioiden mukaan matalapaine saapuu Suomen länsirannikolle puoliltaöin ja leviää aamuyön aikana itään. Sen myötä uudenvuodenpäivänä sää lauhtuu selvästi, ja lännessä ja lounaassa elohopea nousee nollan yläpuolelle. Tuulet ovat kuitenkin puuskaisia koko maassa.

Välipäivät jäävät leppoisiksi

Välipäivien sää jatkuu miedoilla pakkasilla ja pilvisellä taivaalla.

– Lumisateita ei näy kovin paljoa, mutta heikkoa ripellystä ja tihkusadetta saattaa tulla. Länsi- ja etelärannikolla noustaan hieman plussan puolelle päivisin, mutta muuten pysytään pikkupakkasten puolella, Karusto kertoo.

Lunta on luvassa viikonloppuna lähinnä Suomen pohjois- ja itäosissa, kun Lapin yli liikkuu matalapaine. Koko maa kylmenee uudenvuodenaaton poutasäähän vasta sunnuntain ja maanantain välillä.

Nastakengät kannattaa kaivaa esiin Uudellamaalla

Ilmatieteen laitos on antanut Uudellemaalle varoituksen liukkaasta jalankulkusäästä, joka voi olla vaarallinen. Varoituksen mukaan jalkakäytävät ovat aamupäivällä erittäin liukkaita, koska niillä olevan jään päällä on ohut lumipeite. Liukastumisriski on tämän vuoksi huomattava.

Varoitus on voimassa kello yhteen iltapäivällä. Muita varoituksia ei ole nyt voimassa, mutta viikonloppuna ajosäästä on annettu varoitus Pohjois- ja Itä-Suomeen.