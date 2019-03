Ilmavoimat muistaa menehtynyttä lentäjä-ässää ylilennolla

View this post on Instagram

Ilmavoimat kunnioittaa jatkosodassa hävittäjälentäjänä palvelleen Jaakko Hillon muistoa ylilennolla lauantaina 16. maaliskuuta. Kaksi Karjalan lennoston F/A-18 Hornet -monitoimihävittäjää lentää Helsingin Hietaniemen hautausmaan vanhan kappelin yli noin 300 metrin korkeudessa kello 11.15-11.30 välisenä aikana. Lennolla on säävaraus. Hillo lensi vuosina 1941–44 yli 200 sotalentoa, joilla hän saavutti kahdeksan vahvistettua ilmavoittoa. Hän palveli Lentolaivue 32:ssa lentäen pääasiassa Fokker D.XXI ja Curtiss Hawk 75 -hävittäjiä. #ilmavoimat #karlsto #ylilento