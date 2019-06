Iloa Hotelli Keurusselän sulkemisen rinnalle – Siipirataslaiva Elias Lönnrot risteilee taas

Siipirataslaiva Elias Lönnrot aloittaa risteilyt Ahtolan satamasta heinäkuun alussa.

Laivan risteilytoiminta vaati uusia järjestelyitä, kun Loma-Keuruu Oy:n pyörittämä Hotelli Keurusselän toiminta loppui juhannukseen. Yhtiö hoiti siipirataslaivan risteilytoimintaa vuokralaisena. Laiva on koko historiansa ajan ollut Keuruun kaupungin omistuksessa.

Keuruun kaupunki ja Loma-Keuruu Oy ovat purkaneet vuokrasopimuksen koskien Siipirataslaiva Elias Lönnrotin liikennöintiä alkaneella kaudella. Kaupunginjohtaja Hannu Mars kertoo, että Keuruun kaupungin matkailutoimi – Visit Keuruu jatkaa liikennöintiä.

– Sovimme Loma-Keuruun yrittäjä Satu Jokihalmen kanssa, että yhtiölle tehdyt ryhmävaraukset siirtyvät kaupungille. Siellä on muutamia ryhmille tehtyjä varauksia. Matkailupalvelu hoitaa varaukset ja tilannekohtaisesti ostaa yrittäjiltä niillä mahdollisesti tarvittavat ruokapalvelut. Näin laiva liikennöi sovitut ryhmien tilausajot sekä ottaa vastaan myös uusia tilauksia.

Laiva tekee yleisöristeilyjä aikataulun mukaisesti. Niistä ensimmäinen on jo tulevana lauantaisin, ja lauantaiset risteilyt jatkuvat 20. heinäkuuta. Risteilyt ovat tunnin mittaisia sightseeing –kierroksia. Niissä lähtö ja paluu on Ahtolan satamassa Keuruulla. Yleisöllä on myös mahdollisuus päästä mukaan tilausajoille. Näistä ajankohdista, kuten risteilyistä Mänttään kaupunki ilmoittaa erikseen. Laivaristeilyistä tiedotetaan www.visitkeuruu.fi sivustolla sekä sosiaalisessa mediassa. Lippuja yleisöristeilyille on myynnissä siipirataslaivalla sekä Keuruulla Navikka Puodissa.