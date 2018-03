Iltalehden entinen päätoimittaja Hämeen Sanomien ja Forssan Lehden johtoon

Petri Hakala on nimitetty Hämeen Sanomien ja Forssan Lehden yhteiseksi vastaavaksi päätoimittajaksi. 56-vuotias Hakala on ollut aiemmin Iltalehden pitkäaikainen päätoimittaja, ja hän on johtanut myös Satakunnan Kansaa.

Hakala aloittaa uudessa päätoimittajapestissään toukokuun alussa.