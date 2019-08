Iltalehti: Jari Aarnio hakee valituslupaa korkeimmasta oikeudesta

Helsingin huumepoliisin entinen päällikkö Jari Aarnio aikoo hakea valituslupaa huume- ja virkarikostuomiolleen korkeimmasta oikeudesta (KKO), kertoo Iltalehti.

Hovioikeus pysytti voimassa Aarnion kymmenen vuoden käräjätuomion huumausaine- ja virkarikoksista kesäkuussa.

Aarniolla on aikaa jättää valituslupahakemus 26. elokuuta asti. Korkein oikeus saa päättää, ottaako se hakemuksen käsittelyyn.

Aarnion asianajaja Riitta Leppiniemi ei halunnut avata Iltalehdelle, millä perusteilla Aarnio aikoo lähestyä korkeinta oikeutta.

Hovioikeuden kesäkuisen tuomion mukaan Aarnio osallistui viiden huumelähetyksen järjestelyyn Hollannista Suomeen. Huumeet tulivat Suomeen tynnyreissä. Hovioikeudessa Aarnion syyksi luettiin satojen hasiskilojen maahantuonnin järjestely, törkeä todistusaineiston vääristely ja oikeudenkäytössä kuultavan uhkaaminen. Tuomio tuli yhteensä 18 rikoksesta.

Poikkeuksellisen jutun ennakkotapausarvoa voi olla vaikea löytää

Oikeusoppineet ovat aiemmin arvioineet, ettei tapaus etenisi korkeimpaan oikeuteen.

Prosessioikeuden professori Johanna Niemi arvioi STT:lle kesäkuussa, että tynnyrijutun oikeudenkäynnit on nyt käyty.

– Valituslupaperusteista tärkein on ennakkotapaus, ja tämä on täysin poikkeuksellinen juttu. Tällä on vaikea nähdä olevan ennakkotapauksena arvoa muihin oikeudenkäynteihin. Jokin yksittäinen kysymys siellä saattaa olla, mutta pääsääntöisesti tässä on kyse yksittäisen tapauksen tapahtumankulusta ja sitä koskevasta näytöstä, Niemi sanoi tuolloin.

Toinen peruste valitusluvalle olisi oikeudenkäyntivirhe.

– Tässä on niin huolellisesti käyty oikeutta, että vaikea ajatella, että olisi jokin virheellisyys, jonka perusteella saisi valitusluvan, Niemi sanoi.

Kolmas peruste olisi muut painavat syyt. Jutussa on kyse hyvin vakavista rikoksista, minkä Niemi katsoo voivan perustella valitusluvan saamista.

– Mutta sitten taas tämä on niin huolellisesti käyty käräjä- ja hovioikeudessa läpi, että vaikea kuvitella, että korkein oikeus antaisi tässä valituslupaa.