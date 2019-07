Iltalehti: Kansanedustaja Hussein al-Taee ilmoittanut epäselviä tietoja koulutuksestaan – Al-Taeen mukaan Lindedin-profiilin tiedot ovat olleet vajavaiset ja osin epätarkat

Kansanedustaja Hussein al-Taee (sd.) on ilmoittanut koulutuksestaan tietoja, jotka ovat epäselviä, kertoo Iltalehti. Lehden mukaan al-Taee on kertonut Linkedin-profiilissaan suorittaneensa muun muassa kaksi ylempää loppututkintoa Varsovan yliopistossa, kun loppututkintoja on todellisuudessa vain yksi.

– Minulla on vain yksi tutkinto. Toiset maisterin tutkintoon tähdänneet opinnot keskeytin aloitettuani työt CMIssä. Koska en ole ollut aktiivinen Linkedissä, profiilini tiedot olivat vajavaiset ja joltakin osin epätarkat, al-Taee kertoi STT:lle sähköpostitse myöhään maanantai-iltana.

Linkedin vaatii hänen mukaansa tutkintoihin arvioidun päättymisvuoden. Jos tätä ei päivitä, kun koulutus on esimerkiksi keskeytynyt tai päättynyt myöhemmin, niin se jää elämään.

– Näin kävi tapauksessani, kunnes päivitin profiilini. En ole kuitenkaan väittänyt, että minulla on kaksi ylempää korkeakoulututkintoa vaan että olen opiskellut toistakin tutkintoa varten, al-Taee sanoo.

– Minulla on kansainvälinen maisterin tutkinto Varsovan yliopistosta.

Al-Taee kertoo päivittäneensä Linkedin-profiilinsa heinäkuussa ajan tasalle.

– Nyt siellä on merkintä, että toinen maisterin tutkinto on keskeytetty, koska pääsin CMI:lle töihin, al-Taee kertoi.

CMI on konfliktinratkaisujärjestö Crisis Management Initiative, jonka asiatuntijana hän toimi.

Varsovassa al-Taee suoritti Iltalehden mukaan tutkinnon kansainvälisen liiketalouden ohjelmassa vuonna 2016. Opinnäytetyössään al-Taee käsitteli synnyinmaansa Irakin eläkejärjestelmän uudistusta ja sen vaikutusta maan taloudelliseen vakauteen ja kasvuun.

Sen sijaan taloustieteellisessä tiedekunnassa ja Amerikan tutkimuksen keskuksessa opinnot jäivät Iltalehden mukaan kesken.

Myös Yle kertoi maanantaina, että sen tekemän selvityksen mukaan al-Taee on liioitellut opiskelutaustaansa kansainvälisessä politiikassa.

STT:kin kysyi aiemmin al-Taeen tutkintoja Varsovan yliopistosta. Silloin Puolasta saatu vastaus näytti täsmäävän al-Taeen Linkedin-sivulla tuolloin olleisiin tietoihin.

Alempi tutkinto Suomesta

Eduskuntasivuilleen linkitetyssä Linkedin-profiilissaan al-Taee kertoi suorittaneensa myös alemman korkeakoulututkinnon Suomessa ja Britanniassa.

Suomessa hän valmistui ammattikorkeakoulu Metropoliasta tradenomiksi vuonna 2010. Osan tutkinnosta hän suoritti Lincolnissa Britanniassa. Lincolnin opiskeluissa on Iltalehden mukaan epäselvyyksiä sen suhteen, opiskeliko hän kansainvälistä johtamista vai kansainvälisiä suhteita ja diplomatiaa.

– Olen suorittanut Lincolnin yliopistosta kauppatieteistä AMK:n lisäksi kandidaatin tutkinnon (Ba) ja saanut siitä erillisen tutkintotodistuksen, al-Taee selvittää.

– Lisäksi olen Lincolnissa suorittanut valtiotieteellisen tiedekunnan puolelta vierailevana opiskelijana kurssikokonaisuuden kansainvälisistä suhteista, josta olen saanut kurssitodistuksen.

Linkedin on ammattilaisille tarkoitettu sosiaalisen median palvelu.

SDP:n eduskuntaryhmän puheenjohtaja Antti Lindtman kertoi maanantaina Facebookissa, että SDP:n ryhmä on jo aiemmin päättänyt, että kuulee al-Taeeta syysistuntokauden alussa, jolloin tämä selvittää ryhmälle aiempia kannanottoja ja toimintaansa. Asia on ryhmäkokouksen asialistalla syyskuun alkupuolella.

CMI:llä ei syynätty tutkintotodistuksia

Kansanedustaja Hussein al-Taeen (sd.) tutkintotodistusta ei aiemmalla työnantajalla konfliktiratkaisujärjestö CMI:llä tarkastettu.

CMI:n toiminnanjohtaja Tuija Talvitien mukaan al-Taeen koulutustiedot tulivat esille kuukausi sitten. Silloin tarkastettiin, onko jonkunlaista merkintää siitä, että al-Taeen tutkintotodistus olisi tarkastettu. Merkintää ei Talvitien mukaan löytynyt, mutta al-Taeen hakemuksessa ei Talvitien mielestä puhuttu ylemmästä korkeakoulututkinnosta.

Talvitie korostaa, että tutkintotodistusten kopioita pyydetään nähtäväksi vain erityistapauksissa.

– Husseinin suositukset olivat erittäin hyvät ja tulivat luotettavilta korkeatasoisilta henkilöiltä. Hyvillä mielin hänet on rekrytoitu, Talvitie sanoo.

Talvitien mukaan ihmisten koulutustietoja ei juuri CMI:llä seurata.

– Jos rekrytointitilaisuudessa on vaatimuksena jokin tutkinto tai koulutus, siitä on keskusteltu, mutta sen jälkeen ihmisten koulutustietoja ei seurata, Talvitie sanoo.

Talvitien mukaan henkilökohtaisilla ominaisuuksilla ja verkostoilla ja on suurempi merkitys, kuin mitä kirjoista opitaan.