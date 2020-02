Iltalehti: Katariina Souri kertoo miljardööri Peter Nygårdin ahdistelleen häntäkin

Taiteilija Katariina Souri kertoo Iltalehdessä, että suomalais-kanadalainen vaatemiljardööri Peter Nygård on ahdistellut häntä Bahamasaarilla sijaitsevalla Nygård Cay -huvilalla. Seksuaalinen painostus tapahtui 1990-luvulla sen jälkeen, kun Souri, silloinen Kärkkäinen, oli esiintynyt Playboy-lehdessä.

– Olen ollut todella inhottavassa, painostavassa ja ahdistavassa tilanteessa siellä Bahaman niemellä Nygård Cayssa. Vastoin tahtoani, en päässyt pois sieltä. Minuun hän ei ole koskenut, olen pitänyt puoleni, Souri muistelee.

Hänen mukaansa Nygård ei yrittänyt raiskata häntä, mutta hän koki kovaa seksuaalista painostusta ja törkeää kielenkäyttöä.

Helsingin Sanomat kertoo puolestaan, että Nygårdia vastaan on esitetty joukoittain syytöksiä tyttöjen ja naisten raiskaamisesta. Häntä vastaan on nostettu siviilioikeudellinen ryhmäkanne New Yorkissa.

Käteistä ja vääriä lupauksia

Joukkokanteen mukaan kuusi Nygårdin uhreista oli alaikäisiä 14-15-vuotiaita tyttöjä tapahtumahetkellä.

Kanteessa Nygårdin kerrotaan houkutelleen vaikutusalttiita ja köyhiä lapsia ja naisia käteismaksulla tai väärillä lupauksilla mallin urasta, minkä jälkeen heitä on muun muassa huumattu ja raiskattu.

Souri kertoo myös, että hän joutui Nygårdin juristien uhkailemaksi sen jälkeen, kun hän antoi kokemuksistaan Nygård Cayssa haastattelun Jyrki Hämäläisen vuonna 1994 julkaisemaan kirjaan Neitsytöljy. Sourin mukaan hän ei taipunut painostukseen.

Nygård Cayn tapahtumista on kerrottu aiemmin yhdysvaltalaisessa mediassa.