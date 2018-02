Influenssa takia useita jopa tehohoitoon – aallolle ei näy loppua

Influenssaepidemialle ei näy loppua, sillä tartuntojen kerrotaan lisääntyneen monin paikoin. Influenssa B -virustartuntoja on havaittu edelleen enemmän, mutta myös useita A-tartuntoja on löydetty.

– Viime viikko oli selkeästi tämän epidemiakauden vilkkain viikko. Jos sitä (viikko 8) vertaa viikkoon kuusi, voidaan todeta positiivisten löydösten tuplaantuneen niin influenssa A:n kuin B:n osalta. Eli suunta on selvästi nousujohdanteinen, sanoo Kuopion yliopistollisen sairaalan (Kys) infektioyksikön ylilääkäri Irma Koivula.

Myös Pirkanmaalla influenssatapaukset olivat nousussa viime viikolla.

– Epidemia on meillä parhaillaan käynnissä, emmekä näe vielä käännettä laskuun, kertoo Tampereen yliopistollisen sairaalan (Tays) infektioyksikön osastoylilääkäri Jaana Syrjänen.

Oulun yliopistollisessa sairaalassa (Oys) infektiotapaukset eivät ole enää lisääntyneet, mutta eivät myöskään laskeneet.

Helsingin ja Uudenmaan sairaanhoitopiirissä (Hus) epidemiapiikki oli helmikuun puolivälissä.

– Meillä oli paljon influenssapäivystyskäyntejä epidemian alettua Hus-alueella joulukuun lopussa. Teho- ja valvontahoitoon tuli tammikuun ensimmäisellä viikolla 10 potilasta, mikä oli niiden osalta vilkkain viikko. Sen jälkeen tuli suvantovaihe ja nyt helmikuun puoliväliin tuli tämä piikki, kertoo apulaisylilääkäri Eeva Ruotsalainen Husin infektiosairauksien klinikalta.

Rokotteen ottaneita sairaalahoidossa

Oysin infektiontorjuntayksikön infektiolääkäri Teija Puhto kertoo 25 potilaan olleen tehohoidossa influenssakauden aikana.

– Se ei tarkoita, että heillä olisi ollut vain influenssa, vaan heillä on varmasti ollut myös joku muu tauti, kuten keuhkokuume tai sydäninfarkti. Influenssapotilaitakin on kyllä ollut aika paljon, tälläkin hetkellä eri osastoilla on parikymmentä potilasta, Puhto kertoo.

Syrjäsen mukaan Taysissa oli maanantaihin mennessä ollut yhdeksän influenssapotilasta tehohoidossa.

– Eli aika monta, jos verrataan aiempiin vuosiin. Useina vuosina tehohoitoon on joutunut kuudesta kahdeksaan ihmistä, ja nyt ollaan vasta epidemian huipussa, eikä välttämättä siinäkään.

Husissa on ollut tällä influenssakaudella teho- ja valvontahoidossa 58 influenssapotilasta, joista liki kaksi kolmasosaa on ollut rokottamattomia.

– Rokote kannattaa ottaa, koska sillä tiedetään estettävän vakavia komplikaatioita, kuten keuhkokuumetta sekä sydän- ja aivoinfarkteja. Se vähentää myös riskiä joutua sairaalahoitoon, vaikka taudin saisikin rokotteen läpi.

Kysissä sairastuneiden joukossa on ollut useita rokotteen saaneita.

– Meillä oli sydänosastoilla kymmenen potilasta, ja kaikki oli rokotettu. Se oli aika järkyttävä löydös, Koivula kertoo.

Henkilökuntakin on sairastanut

Myös hoitohenkilöstö on saanut osansa epidemiasta, mutta missään ei kerrota olleen mainittavaa henkilöstöpulaa.

– Meillä on hoitohenkilökuntaa sairastunut selkeästi aiempia vuosia enemmän. Osa sairastuneesta henkilökunnastakin on ollut rokotettu, Teija Puhto Oysista kertoo.

Suomessa terveydenhuollon henkilöstön rokotekattavuus on noussut sairaanhoitopiireissä viime vuosina. Esimerkiksi Hus-erikoissairaanhoidon henkilöstön influenssarokotekattavuus on nyt 95 prosenttia.

Maaliskuun alusta myös laki vaatii, että sosiaali- ja terveydenhoitoalan henkilöstön tulee olla aiempaa kattavammin rokotettu muun muassa kausi-influenssaa vastaan.

Poikkeuksellinen influenssakausi – ”Virukset ovat vaihtaneet paikkaa”

Suomessa kiertää tällä hetkellä neljää eri virusta, mikä enteilee influenssakaudelle jatkoa, arvioi Terveyden- ja hyvinvoinnin laitoksen (THL) erityisasiantuntija Niina Ikonen.

Ikosen mukaan influenssaepidemia on ajoittunut tyypilliseen ajankohtaan, mutta kausi on silti poikkeuksellinen.

– Tämä on hyvin poikkeuksellinen kausi, koska B-virus on kauden valtavirus ja influenssakausi alkoi sillä. Yleensä kausi alkaa A:lla, nyt virukset ovat vaihtaneet paikkaa.

Influenssakauden kestoa on vaikeaa ennakoida.

– Yleensä virusta kiertää useamman kuukauden. Suurimmat tartuntamäärät voivat ajoittua lyhyellekin ajankohdalle. On myös kausia, kun virusta kiertää suhteellisen paljon useiden viikkojen ajan, mutta selkeää piikkiä ei tule.

Kirjava joukko viruksia

Ikosen mukaan aiemmin on ajateltu, että A-virus aiheuttaisi vakavampia taudinkuvia, mutta nyt tehohoitoon joutuneillakin on havaittu B-virusta.

– Suhteellisesti A:n vuoksi joudutaan edelleen enemmän tehohoitoon. Mutta kyllä osa B-viruksen aiheuttamista tartunnoista voi kehittyä vakaviksi ja sairaalahoitoa vaativiksi.

Ikonen suosittelee yhä influenssarokotteen ottamista. Hän muistuttaa, että rokotteen antama suoja alkaa vaikuttaa vasta muutaman viikon päästä.

Myös rokotuksen ottaneita on sairastunut, mikä voi Ikosen mukaan johtua kiertävien influenssavirusten muuntumisesta.

– Suomessa kiertäneet influenssa A(H3N2)-virukset ovat viime kaudesta lähtien olleet kirjava joukko erilaisia viruksia, joten rokotteen antama suoja ei välttämättä aina ollut paras mahdollinen.

– Rokotteen kautta muodostunut suoja voi kuitenkin niin sanotun ristisuojan kautta suojata taudilta, vaikka kiertävät epideemiset virukset eivät täysin vastaisikaan rokoteviruksia. Viime kausi oli juuri A(H3N2)-virusten aiheuttama. Todennäköisesti rokotteen tai silloin sairastetun taudin kautta saatu suoja on se syy, minkä takia tänä kautena A-viruksia kiertää viime kautta vähemmän.