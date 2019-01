Influenssakausi alkamassa näinä päivinä – "Keski-Suomessa hyvin erilainen tilanne kuin viime vuonna"

Influenssakausi on jo näyttänyt merkkejä lähestymisestään Keski-Suomen keskussairaalassa.

– Meillä on tapauksia, eli näytteissä on ollut positiivisia influenssalöydöksiä, mutta käynnissä ei ole vielä epidemiaa. Esimerkiksi päivystyskäynnit eivät ole lisääntyneet, kertoo päivystyksen ylilääkäri Johanna Tuukkanen.

Vuodeosastopaikat ovat Tuukkasen mukaan aika täynnä, mutta hänellä ei ole sellaista tietoa, että se liittyisi ainakaan suoraan influenssaan.

– Yleensäkin talvella kaikki tulehdukselliset sairaudet lisääntyvät.

Potilaan Lääkärilehti kertoo, että Influenssaepidemian odotetaan käynnistyvän Suomessa aivan näinä päivinä, mutta epidemiakynnyksen raja ei toistaiseksi ole ylittynyt missään.

Yhdessä sairaanhoitopiirissä eli Itä-Savossa influenssakäynnit ovat jo korkealla tasolla.

Lehti kertoo, että toistaiseksi tapausten määrä on noussut hitaammin kuin parina viime kautena ja että kaikki tällä kaudella laboratoriovarmennetut tapaukset Suomessa ovat olleet A-virusta. B-löydöksiä on ilmennyt vain yksittäisiä.

Rokotus vaikuttaa tehonneen

Myös Tuukkasen mukaan tilanne näyttäisi nyt Keski-Suomessa influenssakauden osalta olevan hyvin erilainen kuin viime vuonna. Hän kuitenkin korostaa, että epidemian synty ja eteneminen ovat aika huonosti ennustettavissa.

– Viime vuonna kausi alkoi jo alkusyksystä ja jatkui pitkälle kevääseen ja näytti siltä, että rokotus ei ollut tehonnut. Nyt on toisen oloinen tilanne.

Jos epäilee sairastuneensa influenssaan, Tuukkanen kehottaa ensin soittamaan päivystyksen puhelinneuvontaan.

– Yhden päivän kuume ei ole syy tulla päivystykseen. Sen sijaan jos ei enää jaksa juoda tai olla yhtään liikkeellä ja yleistilan lasku on jatkunut päiväkausia tai jos on jälkitauteihin liittyvää hankalaa yskää, kannattaa soittaa. Jos on sellainen tunne, että kotona ei enää pärjää, hän luonnehtii.

– Ja jos ei henki kulje, se on sitten 112.

Tuukkanen muistuttaa, että ikäihmisten ja heidän, joilla on vakavia perussairauksia on syytä hakeutua hoitoon muita matalammalla kynnyksellä.