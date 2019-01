Influenssakausi on alkamassa, mutta valtakunnallisen epidemian rajaa ei ole vielä ylitetty

Influenssakausi on lähtenyt hitaasti käyntiin, ja epidemian raja ylittynee parin päivän tai viikon sisällä, arvioi Terveyden ja hyvinvoinnin laitoksen erityisasiantuntija Niina Ikonen.

– Tartuntatautirekisteriin on tullut jo enemmän laboratoriovarmennettuja tapauksia, mutta kun katsotaan terveysasemilla influenssan kaltaisen taudin vuoksi tehtyjä käyntejä, ei ole vielä ylitetty epidemiakynnystä, Ikonen sanoo.

Ikosen mukaan nyt ollaan kuitenkin hyvin lähellä sitä, että valtakunnallinen epidemiakynnys ylittyy.

Influenssakäyntien määrissä on kuitenkin alueellisia eroja. Esimerkiksi Itä-Savon sairaanhoitopiirissä influenssakäyntien määrä on korkealla tasolla. Normaalia korkeammalla tasolla influenssatapauksia on todettu myös Lapin, Länsi-Pohjan, Keski-Suomen, Etelä-Savon, Kanta-Hämeen, Varsinais-Suomen sekä Helsingin ja Uudenmaan sairaanhoitopiirien alueella.

Kausi on lähtenyt hitaasti käyntiin

Ikonen kertoo, että tänä vuonna influenssakausi on lähtenyt hitaasti käyntiin. Vielä on liian aikaista sanoa, tuleeko influenssakaudesta viime vuosia kesympi vai tuleeko määrissä totuttuun tapaan piikkejä.

– Kausi on lähtenyt hitaammin käyntiin kuin parina viime kautena. Meillä tilanne on hyvin samanlainen kuin muuallakin Euroopassa.

Suurimmassa osassa laboratoriossa todetuista influenssatapauksista virustyyppi on ollut influenssa A:ta, mutta myös B:tä on todettu muutamia yksittäisiä tapauksia. Ikosen mukaan enemmistö influenssa A-viruksista on H1N1-tyyppiä.

Influenssarokotteen virukset eivät Ikosen mukaan merkittävästi poikkea kiertävistä viruksista, vaan vastaavat melko hyvin tällä hetkellä esiintyviä influenssaviruksia.

– Emme ole myöskään kuulleet, että muualla olisi todettu merkittävästi muuntuneita viruskantoja, joilta rokote ei nyt suojaisi, Ikonen sanoo.

Tälle kaudelle annettu influenssarokote suojaa neljältä influenssatyypiltä, kahdelta A- ja B-tyypin virukselta.